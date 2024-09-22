Самолет совершил аварийную посадку из-за ужасной находки в бортовой пище

По словам свидетелей рейса Scandinavian Airlines из Осло в Испанию, одна из пассажирок как раз собиралась пообедать, заказав ланч на борту, однако не смогла этого сделать. Прямо из тарелки с едой выскочила мышь и принялась бегать по салону.

Об этом пишет издание Daily Star.

В какой-то момент выпрыгнув из лотка грызун начал бегать по салону и до смерти испугал всех пассажиров на борту. Командир совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту в Дании. Пассажир Ярле Боррестад рассказал некоторые подробности инцидента.

"Верите или нет. Дама рядом со мной... открыла сверток с ланчем, а оттуда выскочила живая мышь", — рассказал он.

После того, как мышь увидели члены экипажа, у пилота не было другого выбора, кроме как совершить незапланированную посадку в Копенгагене. Согласно правилам, самолет не может находиться в воздухе, если на борту есть грызуны, ведь они могут перегрызть электрическую проводку.

Когда лайнер приземлился, пассажиров пересадили на другой рейс, а затем отправили в Малагу.

"Такое случается крайне редко. Мы ввели специальные инструкции для таких ситуаций, которые также включают в себя сверки с поставщиками, чтобы гарантировать, что это не повторится", — заявил представитель авиакомпании в комментарии.

Напомним, в Британии пришлось остановить поезд, следовавший из города Рединга в международный аэропорт Гатвик в Лондоне, после того, как несколько белок заскочили в вагон и устроили там настоящий дебош.

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