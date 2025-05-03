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Самолет совершил экстренную посадку в болоте с крокодилами: что произошло с пассажирами
Выжившие в авиакатастрофе пассажиры ждали спасения в течение 36 часов, постоянно подвергаясь опасности.
Пятеро человек оказались в кишащем крокодилами болоте в боливийской Амазонии после того, как самолет, в котором они находились, совершил экстренную посадку.
Об этом сообщает Le Figaro.
Самолет вылетел в среду из города Баурес, направляясь в город Тринидад, на расстоянии 180 километров. В департаменте Бени, расположенном в центре Амазонии, путешествия совершают преимущественно самолетом из-за плохого состояния дорог.
Когда воздушное судно не прибыло к месту назначения, пассажиров и пилота объявили пропавшими без вести.
Впоследствии, после счастливого спасения, 29-летний пилот Андрес Веларде объяснил, что, когда самолет начал терять высоту, он пытался найти поверхность для экстренной посадки, но нашел лишь болото у лагуны.
«Нас окружили двигавшиеся к нам кайманы [корокодилы небольшого размера]. Мы провели почти 36 часов без сна, не могли пить воду или двигаться через кайманов», – рассказал он прессе, находясь в больнице.
Выжившие после авиакатастрофы пассажиры также видели анаконду длиной несколько метров, которая приближалась к обломкам самолета.
Все пассажиры на борту – три женщины, ребенок и пилот – остались невредимыми. Их обнаружили службы экстренной помощи в пятницу, 2 мая.
Напомним, ранее рейс авиакомпании EasyJet был вынужден изменить направление из-за того, что пассажир был убежден, что в самолете есть змеи.