- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 927
- Время на прочтение
- 1 мин
Самолет срочно посадили из-за одного мужчины на борту: что произошло
Авиалайнер экстренно сел из-за возгорания гаджета на борту.
Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший из Филадельфии в Финикс (США), был вынужден совершить аварийную посадку после того, как у одного из пассажиров загорелось электронное устройство.
Об этом сообщает independent.
По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), рейс 357 отклонился от маршрута и приземлился в международном аэропорту Даллес близ Вашингтона, «из-за сообщения о задымлении от устройства пассажира».
Как сообщила авиакомпания, самолет успешно приземлился около полудня. На борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. По словам представителей American Airlines, экипаж быстро локализовал возгорание еще до посадки.
Одна из пассажирок, 22-летняя Адриана Новелло, рассказала, что проснулась от того, как бортпроводник, перепрыгивая через ее сиденье, спешил к огнетушителю.
«Потом я почувствовала запах дыма, и многие в салоне начали кашлять. Я оглянулась и увидела, что в проходе что-то горит», — поделилась она.
Авиакомпания не уточнила, какое именно устройство вызвало возгорание. В настоящее время FAA проводит расследование инцидента.
American Airlines в свою очередь сообщила, что пассажирам предоставили альтернативные рейсы для продолжения поездки.
Напомним, в Италии из самолета высадили 20 пассажиров. Компании British Airways пришлось так поступить из-за аномальной жары в стране.
Между тем стало известно, что сиденья со скрещенными ногами во время полета могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.