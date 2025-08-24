Самолет срочно посадили из-за одного мужчины на борту: что произошло

Самолет успешно приземлился

Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший из Филадельфии в Финикс (США), был вынужден совершить аварийную посадку после того, как у одного из пассажиров загорелось электронное устройство.

Об этом сообщает independent.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), рейс 357 отклонился от маршрута и приземлился в международном аэропорту Даллес близ Вашингтона, «из-за сообщения о задымлении от устройства пассажира».

Как сообщила авиакомпания, самолет успешно приземлился около полудня. На борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. По словам представителей American Airlines, экипаж быстро локализовал возгорание еще до посадки.

Одна из пассажирок, 22-летняя Адриана Новелло, рассказала, что проснулась от того, как бортпроводник, перепрыгивая через ее сиденье, спешил к огнетушителю.

«Потом я почувствовала запах дыма, и многие в салоне начали кашлять. Я оглянулась и увидела, что в проходе что-то горит», — поделилась она.

Авиакомпания не уточнила, какое именно устройство вызвало возгорание. В настоящее время FAA проводит расследование инцидента.

American Airlines в свою очередь сообщила, что пассажирам предоставили альтернативные рейсы для продолжения поездки.

Напомним, в Италии из самолета высадили 20 пассажиров. Компании British Airways пришлось так поступить из-за аномальной жары в стране.

Между тем стало известно, что сиденья со скрещенными ногами во время полета могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.