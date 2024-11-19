Самолет задержали на четыре дня из-за 132 хомяков: что произошло

Их путешествие в зоомагазин несколько задержалось.

В португальском аэропорту на четыре дня задержали самолет, когда 132 хомяка сбежали из коробок в грузовом отсеке.

Об этом сообщает UPI.

На борту самолета авиакомпании TAP Air Portugal, следовавшего из Лиссабона в аэропорт Понта-Делгада, был полный контингент пассажиров, а также хомяки, хорьки и птицы, направлявшиеся в зоомагазин.

Рейс был вынужден приземлиться в Понта-Делгада, когда было обнаружено, что 132 хомяка сбежали. Официальные лица заявили, что самолет задержали в аэропорту по соображениям безопасности, поскольку хомяки могли представлять опасность для электрических проводов самолета.

Работники потратили четыре дня на поиски свободолюбивых грызунов, и в воскресенье Airbus A320 наконец-то вернулся в Лиссабон.

Напомним, пилот назвал мрачную причину, почему иллюминаторы самолетов округлены. Этот дизайн был разработан в 50-е годы.

Читайте также: