Самолетом к барберу: британец полетел на другой континент, чтобы сэкономить

Житель Лондона решил, что подстричься за границей дешевле, чем в британской столице. Мужчина пролетел более 3 тысяч километров в Марокко, чтобы сделать стрижку — и даже с учетом перелета потратил меньше, чем заплатил бы у себя дома.

Об этом пишет издание LADbible.

22-летний Мускаб Салад из Западного Лондона стал вирусной сенсацией после того, как поделился необычным способом сэкономить на визите к парикмахеру. Молодой человек решил, что цены на стрижку в британской столице — слишком высокие, поэтому вместо того, чтобы платить £35 у местного барбера, он… полетел в Марокко.

Мускаб рассказал, что наткнулся на дешевые авиабилеты в Марракеш — всего за £15 — и решил воспользоваться случаем. По его словам, в странах Ближнего Востока и Северной Африки услуги парикмахеров значительно доступнее, поэтому поездка оказалась выгодной со всех сторон.

«Я подумал, что это даже весело — сделать стрижку в отпуске. Билеты были дешевые, я заселился в хостел и просто пошел искать барбершоп. Результат меня вполне устроил — не хуже, чем в Лондоне, только в разы дешевле», — рассказал он британским медиа.

За стрижку в Марракеше парень заплатил всего £8, а за ночь в отеле — £10. Вместе с перелетом его расходы составили £39, то есть на £2 меньше, чем он обычно платит в Лондоне только за подравнивание волос.

После визита в Марокко Мускаб отправился дальше — в Барселону, откуда билеты стоили всего £12. Он отмечает, что даже языковой барьер не стал проблемой, а опыт был интересным и положительным.

«Это было не только дешево, но и действительно увлекательно. Парикмахеры в Марокко — настоящие профессионалы. Из этой поездки я получил больше, чем просто стрижку — это было маленькое приключение», — отметил он.

Видео своих «бюджетных парикмахерских приключений» Мускаб опубликовал в TikTok, где ролик быстро набрал более 100 тысяч просмотров. Комментаторы удивлялись, что даже с затратами на дорогу и проживание путешествие оказалось выгоднее, чем стандартная стрижка в Великобритании.

«Я тоже об этом думал! Когда бываю в Марокко, всегда плачу за отличную стрижку всего £4 — получается, что даже с перелетом это дешевле, чем в Лондоне», — написал один из пользователей.

Другие отмечали, что главное в истории — не только экономия, но и возможность получить новый опыт: «Это же не просто стрижка, это путешествие. Я бы тоже так сделал — и бороду подровнял бы заодно».

Так необычная идея Мускаба Салада стала примером того, как с креативом и немного авантюризма можно превратить обычный визит к парикмахеру в полноценное путешествие, еще и сэкономить деньги.

