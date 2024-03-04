Самому старому человеку на планете исполнилось 117 лет: биография и фото Марии Мореры

Самый старый человек в мире Мария Браньяс Морера, которую недавно начали изучать ученые, отпраздновала свой 117-й день рождения.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Мария родилась 4 марта в 1907 году в Сан-Франциско, США, но вернулась в Испанию со своей семьей, когда ей было восемь лет, и поселилась в Каталонии.

С тех пор она живет в этом регионе и проживает в доме престарелых последние 23 года.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / Фото: Guinness World Records

Она стала самым старым человеком на Земле в январе в 2023 году, после смерти 118-летней Люсиль Рандон (Франция).

В доме престарелых Марии заявили, что со здоровьем у нее все в порядке. Кроме слабости слуха и проблем с передвижением у нее нет проблем с физическим или психическим здоровьем. Фактически, она в таком хорошем состоянии, что согласилась пройти научное тестирование у исследователей, надеющихся получить дальнейшее понимание секретов долгой жизни.

Ученый Манель Эстеллер, долго разговаривавший с Марией, рассказал испанскому изданию ABC: "У нее совсем ясная голова. Она с ошеломляющей ясностью помнит произошедшие с ней события, когда ей было всего четыре года, и у нее нет сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для пожилых людей. Очевидно, что здесь есть генетическая составляющая, поскольку в ее семье есть несколько членов старше 90 лет".

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

У Марии были взяты образцы слюны, крови и мочи, которые будут сравниваться с образцами ее 80-летней дочери. Исследователи надеются, что оценка генов Марии поможет в разработке лекарства, которое смогут бороться с болезнями, связанными со старением.

Согласно своему статусу самого старого человека в мире в эпоху цифровых технологий, Мария активна на X, ранее известном как Twitter, с помощью своей дочери. В ее описании страницы говорится: "Я старая, очень старая, но не идиотка".

Кроме "успеха и хорошей генетики", Мария связывает свое долголетие с порядком, спокойствием, хорошими отношениями с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот и сострадания, большим количеством позитива и тем, что она держится подальше от токсичных людей.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Из-за плохого слуха семья Марии использует для общения с ней устройство голосовой связи.

В детстве она навсегда потеряла слух на одно ухо после того, как упала, во время игры со своими братьями во время путешествия из Америки в Испанию в 1915 году. Это было не единственное несчастье, постигшее семью на борту корабля: отец Марии, к сожалению, умер от туберкулеза легких ближе к концу путешествия.

Мария пережила пандемию испанского гриппа в 1918 году, а также гражданскую войну в Испании (1936-1939), о которой, по ее словам, "очень плохие воспоминания".

"La Maria no se puede dejar escapar este home". Doncs, нет. Cuando acabó la carrera de Medicina, nos casamos y fuimos muy felices. pic.twitter.com/wqmtOm3MQ2 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) Июнь 4, 2023

В 1931 году она вышла замуж за каталонского врача по имени Жоан Море, от которого у нее родилось трое детей. Ее муж скончался в 1976 году. Мария также пережила своего единственного сына Августа, погибшего в автокатастрофе в возрасте 86 лет.

Мария также пережила Covid-19: она заразилась вирусом через несколько недель после того, как в 2020 году ей исполнилось 113 лет, но полностью поправилась за считанные дни, став самой старой в мире после Covid-19. Позже в том же году титул получила Люсиль Рендон, которая была на три года старше Марии.

Несмотря на признание, что она "подходит все ближе и ближе к смерти", Мария сохраняет позитивный взгляд на жизнь и считает, что всегда есть что-то новое, чему можно учиться каждый день, даже в ее глубокой старости.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Сейчас она 12-й по возрасту проверенный человек в истории, и если ей исполнится 118 лет, она поднимется на 5-е место. Официально самым старым человеком в истории была француженка Жанна Кальман, дожившая до 122 лет 164 дней. Историю ее необычной жизни читайте по ссылке.

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