Самому высокому мужчине на планете исполнился 41 год: какой у него рост и фото рекордсмена

Самый высокий мужчина в мире отпраздновал день рождения.

10 декабря турецкому фермеру Султану Кесену исполнился 41 год.

В 2009 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Рост мужчины – 251 см.

Он выше среднестатистического человека примерно на 70 сантиметров.

Султан Кесен/Фото: instagram.com/sultankosen47

Большой рост рекордсмена вызван гигантизмом и акромегалией. Они возникли из-за опухоли, влияющей на железу внутренней секреции гипофиз.

Султан Кесен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Чтобы ходить, Кесен использует костыли. Из-за своего роста Султан не смог получить образование и работал неполный рабочий день фермером.

Султан Кесен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Длина его ног – 126 см, рук – 97 см, ладоней – 28,5 см, левой стопы – 36,5 см, а правой – 35,5 см.

С 2010 года Кесен проходил лечение гамма-ножом и принимал лекарства для контроля завышенного уровня гормона роста. В марте в 2012 году было подтверждено, что лечение дало положительный результат, остановив рост мужчины.

В октябре в 2012-м Султан женился. Его избранницей стала младшая на 10 лет сирийка Мерве Дибо. Мужчина рассказывал, что наибольшей их проблемой в браке является языковой барьер, поскольку он разговаривает на турецком, а жена только на арабском. В 2021 году они из-за этого развелись. Кесен надеется, что еще найдет свою любовь.

Напомним, самая высокая женщина в мире – жительница Турции Румейса Гелги. Ее рост – 215,16 см.

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