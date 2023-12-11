Самому высокому мужчине на планете исполнился 41 год: какой у него рост и фото рекордсмена

Султан Кесен родился 10 декабря в 1982 году.
Самый высокий мужчина в мире отпраздновал день рождения.
10 декабря турецкому фермеру Султану Кесену исполнился 41 год.
В 2009 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Рост мужчины – 251 см.
Он выше среднестатистического человека примерно на 70 сантиметров.
Большой рост рекордсмена вызван гигантизмом и акромегалией. Они возникли из-за опухоли, влияющей на железу внутренней секреции гипофиз.
Чтобы ходить, Кесен использует костыли. Из-за своего роста Султан не смог получить образование и работал неполный рабочий день фермером.
Длина его ног – 126 см, рук – 97 см, ладоней – 28,5 см, левой стопы – 36,5 см, а правой – 35,5 см.
С 2010 года Кесен проходил лечение гамма-ножом и принимал лекарства для контроля завышенного уровня гормона роста. В марте в 2012 году было подтверждено, что лечение дало положительный результат, остановив рост мужчины.
В октябре в 2012-м Султан женился. Его избранницей стала младшая на 10 лет сирийка Мерве Дибо. Мужчина рассказывал, что наибольшей их проблемой в браке является языковой барьер, поскольку он разговаривает на турецком, а жена только на арабском. В 2021 году они из-за этого развелись. Кесен надеется, что еще найдет свою любовь.
Напомним, самая высокая женщина в мире – жительница Турции Румейса Гелги. Ее рост – 215,16 см.
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