Самой сложной была вторая ночь: мужчина бил боксерскую грушу 55 часов 15 минут подряд

Он тренировался по восемь часов в день.

42-летний мастер боевых искусств из Индии побил мировой рекорд Гиннеса, проведя 55 часов 15 минут, нанося удары по боксерской груше.

Об этом говорится на официальном сайте.

Согласно правилам, Сидху Кшетри должен был наносить по крайней мере один удар каждые 2 секунды, и ежечасно ему разрешался 5-минутный перерыв, который ему было разрешено накапливать для более длительных перерывов.

"Я занимаюсь боевыми искусствами последние 25 лет", – рассказал Кшетри. "Я заинтересован в том, чтобы внести свой вклад в развитие своей страны, поэтому я решил попытаться установить мировой рекорд".

Сидху Кшетри / Фото: guinnessworldrecords.com

Кшетри побил предыдущий рекорд на пять минут.

"Боль началась примерно через 20 часов", — поделился он. "Тогда я напомнил себе, что это было испытание моих границ. Я верил, что если я останусь эмоционально сильным, я смогу перетерпеть боль. Самой сложной фазой была вторая ночь, примерно через 30 часов, поскольку это был непрерывный период без сна. Претерпеть это было тяжело, но поддержка со стороны моих друзей и семьи позволяла мне расширить свои возможности, хотя я не думал останавливаться, я продолжал говорить себе: "Еще один час".

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Сидху потратил шесть месяцев на подготовку к этой рекордной попытке, тренируясь по восемь часов ежедневно. Его распорядок дня содержал четырехчасовую тренировку с 4 до 8 утра, а затем еще одну вечером.

"Самым сложным аспектом была психологическая подготовка", — сказал Сидху. "Для этой попытки мне пришлось быть морально и физически сильным".

Напомним, женщина с громким свистом носом может создавать причудливые мелодии. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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