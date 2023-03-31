Саму старую косатку, находившуюся в неволе "несчастных" 50 лет, выпустят в океан

Лолита была поймана в Тихом океане в 1970 году.

Активисты защиты прав животных вернут находившуюся в океанариуме более 50 лет косатку Лолиту на свободу.

Об этом пишет ladbible.com.

Животное поймали в Тихом океане в 1970 году, когда ему было четыре года. Она провела следующие пять десятилетий, выступая в туристической достопримечательности в Майами, штат Флорида.

Сейчас считается, что ей 57 лет, она является самой старой косаткой в неволе и провела свое время в самом маленьком вольере для косаток в Северной Америке.

Лолита, также известная как Токитаэ, в последние годы имела слабое здоровье, частично из-за условий ее содержания в неволе, поскольку она страдала от ряда заболеваний, включая проблемы с пищеварением из-за того, что ее кормили гнилой рыбой, и кожных инфекций из-за воды в которой она находилась.

Фото: ladbible.com

К счастью, в июне в 2022 году независимая оценка состояния Лолиты показала, что ее здоровье улучшилось.

В прошлом году MS Leisure объявила, что ее больше не будут заставлять выступать перед публикой, и теперь у нее есть возможность вернуться в море.

Этот процесс может занять следующие 18–24 месяца.

Сообщается, что члены семейной стаи Лолиты еще живы в Салисском море. В частности, 90-летняя косатка, которую считают ее матерью.

По оценкам, продолжительность жизни диких косаток составляет от 50 до 90 лет, поэтому вернуть Лолиту в ее семью нужно как можно раньше.

Впрочем, есть опасения, что выпуск косатки обратно в дикую природу может привести к заражению стаи болезнями, которые она подхватила в океанариуме, или что она будет очень уязвима к болезням в море.

Лолита официально считается "южной косаткой", разновидностью косаток, которым грозит серьезная опасность исчезновения, поскольку в живых осталось лишь около 70 особей. Они были добавлены в список исчезающих видов в 2005 году.

Оказавшись на свободе, Лолита, надеются, сможет насладиться шансом воссоединиться со своей стаей и поплавать в водоеме, значительно большем, чем аквариум, в котором она находилась в океанариуме Майами.

Напомним, в США мужчина арендовал "роскошную" квартиру и был шокирован ее состоянием. В доме были летучие мыши, груды мусора, двери не всегда открывались, а лифты не работали. Впрочем, после жалобы домовладелец выгнал квартиранта.

Читайте также: