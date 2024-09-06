Самую большую на планете золотую рыбку нашли мертвой: фото и история Кэррот

Самую большую в мире золотую рыбку нашли мертвой, и рыболовный мир разбит горем.

Об этом сообщает Daily Star.

В 2022 году 42-летний Энди Хаккетт поймал неуловимого зверя весом 30 кило, известного на французском рыболовном хозяйстве как Кэррот.

Рыбак был доволен, когда после 25 минут борьбы с упрямой рыбой он наконец-то вытащил ее из воды и обнаружил, что поймал местную 5-ю легенду на Блувотер-Лейкс в Шампани, Франция.

Но сейчас сообщается, что рыба, которой, как полагают, было около 20 лет, умерла от старости в том же районе. Оставшиеся опустошенными рыбаки приезжали отовсюду, чтобы поймать ее, прежде чем отпустить обратно в озеро.

Кэррот похоронили рядом с ее озером в Блувотер-Лейкс, а также установили мемориальную доску в ее честь.

Самая большая в мире золотая рыбка Кэррот / Фото: JasonCowler/BNPS

Представитель хозяйства сказал, что Кэррот была "единственной в своем роде", и ее смерть "разбила им душу".

"С большой грустью мы должны сообщить о смерти Кэррот. Мы запустили ее около 20 лет назад, чтобы предложить нашим клиентам что-то новенькое для рыбалки. Этот карп сам завоевал себе поклонников и славу. Он был уникальным экземпляром, и мы были очень счастливы, что рыба жила в нашем озере. Весть о том, что ее больше нет, разбила нам душу".

Однако она оставила после себя двух потомков, один из которых уже весит 18 кг.

Владельцем Блувотер-Лейкс является британский рыбак Гарри Тарди. Он сказал: "Она умерла вскоре после нереста, который является очень стрессовым периодом для карпа, и если вы собираетесь потерять одного из них, то это самое время".

Самая большая в мире золотая рыбка Кэррот / Фото: JasonCowler/BNPS

Ли Паркер был одним из последних, кто поймал ее в июле. Он опубликовал в Интернете: "Абсолютно ужасная новость, ведь я поймал ее всего несколько недель назад. Такая трагическая потеря. Я рад, что воспоминания о ней будут жить вечно, и есть еще две рыбы, которые продолжат ее дело". Бен Соан сказал: "Такой крутой карп и, наверное, самая узнаваемая рыба во всем мире". Джастин Кроуфут поделился: "Я имел удовольствие держать ее в руках, но, к сожалению, так и не поймал".

Напомним, в марте в этом году охотники убили самую большую змею на планете. Она достигала более 8 метров в длину и весила 200 кг.

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