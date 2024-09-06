Самую большую на планете золотую рыбку нашли мертвой: фото и история Кэррот

Карп весил ошеломляющие 30 кг.
Самую большую в мире золотую рыбку нашли мертвой, и рыболовный мир разбит горем.
Об этом сообщает Daily Star.
В 2022 году 42-летний Энди Хаккетт поймал неуловимого зверя весом 30 кило, известного на французском рыболовном хозяйстве как Кэррот.
Рыбак был доволен, когда после 25 минут борьбы с упрямой рыбой он наконец-то вытащил ее из воды и обнаружил, что поймал местную 5-ю легенду на Блувотер-Лейкс в Шампани, Франция.
Но сейчас сообщается, что рыба, которой, как полагают, было около 20 лет, умерла от старости в том же районе. Оставшиеся опустошенными рыбаки приезжали отовсюду, чтобы поймать ее, прежде чем отпустить обратно в озеро.
Кэррот похоронили рядом с ее озером в Блувотер-Лейкс, а также установили мемориальную доску в ее честь.
Представитель хозяйства сказал, что Кэррот была "единственной в своем роде", и ее смерть "разбила им душу".
"С большой грустью мы должны сообщить о смерти Кэррот. Мы запустили ее около 20 лет назад, чтобы предложить нашим клиентам что-то новенькое для рыбалки. Этот карп сам завоевал себе поклонников и славу. Он был уникальным экземпляром, и мы были очень счастливы, что рыба жила в нашем озере. Весть о том, что ее больше нет, разбила нам душу".
Однако она оставила после себя двух потомков, один из которых уже весит 18 кг.
Владельцем Блувотер-Лейкс является британский рыбак Гарри Тарди. Он сказал: "Она умерла вскоре после нереста, который является очень стрессовым периодом для карпа, и если вы собираетесь потерять одного из них, то это самое время".
Ли Паркер был одним из последних, кто поймал ее в июле. Он опубликовал в Интернете: "Абсолютно ужасная новость, ведь я поймал ее всего несколько недель назад. Такая трагическая потеря. Я рад, что воспоминания о ней будут жить вечно, и есть еще две рыбы, которые продолжат ее дело". Бен Соан сказал: "Такой крутой карп и, наверное, самая узнаваемая рыба во всем мире". Джастин Кроуфут поделился: "Я имел удовольствие держать ее в руках, но, к сожалению, так и не поймал".
Напомним, в марте в этом году охотники убили самую большую змею на планете. Она достигала более 8 метров в длину и весила 200 кг.
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