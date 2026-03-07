- Дата публикации
Самую длинную змею в мире нашли в Индонезии: как выглядит и сколько весит рекордсменка
В тропических лесах Индонезии нашли змею, которая превзошла все известные рекорды. Сетчатый питон длиной более 7 метров стал самым длинным среди когда-либо измеренных в природе.
В юго-западной части Индонезии официально подтвердили новый мировой рекорд — в дикой природе обнаружили самку сетчатого питона длиной 23 фута 8 дюймов (более 7,2 метра). Рептилию, которую прозвали «Ибу Барон» или «Баронесса», внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую длинную змею, когда-либо измеренную в естественных условиях.
Об этом сообщило издание Popular Science.
Рекорд зафиксировали в начале 2026 года в районе Марос провинции Южный Сулавеси. Измерения проводила команда специалистов, среди которых природоохранник Буди Пурванто, заклинатель змей Диас Нуграха и фотограф Раду Френтиу. По их данным, длина змеи составляет 23 фута 8 дюймов — это примерно на 25 сантиметров больше, чем у предыдущей рекордсменки с Борнео, зафиксированной в 1999 году.
Эксперты отметили, что реальные размеры могут быть еще больше. Змею измеряли без седации, а известно, что во время расслабления мышц длина питонов может увеличиваться до 10%. Теоретически это означает, что ее длина могла бы достигать около 26 футов (почти 8 метров). Впрочем, из-за рисков для животного от применения наркоза природоохранники отказались от этой процедуры.
После измерения питона также взвесили. Его масса составила 213 фунтов (более 96 килограммов). В Книге рекордов Гиннеса отметили, что на момент взвешивания животное не находилось в состоянии после кормления, поэтому вес отражает его естественное состояние.
Сетчатые питоны не являются ядовитыми, однако представляют опасность из-за чрезвычайно сильной мускулатуры. Они убивают добычу путем сжатия и способны глотать крупных животных. По словам участников команды, сила этой змеи особенно впечатляет — каждая мышца работает как отдельный «механизм».
В регионе растет количество встреч людей с питонами. Это связывают с разрушением природных сред и сокращением популяций диких животных, которыми питаются змеи. В то же время браконьерство на крупных рептилий остается серьезной проблемой.
Сейчас «Баронесса» находится под опекой защитника природы Буди Пурванто. Она живет на его территории вместе с другими спасенными змеями. Экологи надеются, что гигантских питонов все чаще будут воспринимать не как угрозу, а как важную часть экосистемы островов.
Напомним, ранее ученые вновь зафиксировали существование двух редких сумчатых в тропических лесах Новой Гвинеи. Оба вида долгое время считались вымершими и были известны только по окаменелостям.