Самую дорогую картину мира мог написать не да Винчи: ИИ шокировал выводом о реальном авторе

ИИ сделал вывод, что «Спаситель мира» нарисовал не Леонардо да Винчи / © Associated Press

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Искусственный интеллект взялся за самую дорогую картину в мире, проданную за 450 миллионов долларов. Он утверждает, что художником, стоящим за этой известной работой, может быть не Леонардо да Винчи , а один из его учеников.

Об этом пишет Geekweek .

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В 2017 году картина «Спаситель мира» (лат. Salvator Mundi) была продана на аукционе Christie's за рекордные 450 миллионов долларов саудовскому кронпринцу Мухаммеду ибн Салману. С тех пор картина не выставлялась публично.

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Теперь оказывается, что работа, возможно, не была написана Леонардо да Винчи. Искусственный интеллект проанализировал картину и предположил, что ее мог написать один из учеников мастера Джованни Антонио Больтраффио. Если это правда, то рыночная цена составляет только сотую часть уплаченной цены, а покупатель значительно переплатил.

Арт-портал Martin Cid опубликовал информацию об анализе, проведенном бразильской системой искусственного интеллекта под названием Luminari, утверждающего, что вероятность создания картины Больтраффио составляет 81%.

Однако непонятно, на чем искусственный интеллект основывал эту оценку. Эксперты настроены скептически. Они подчеркивают, что это не доказательство, а в лучшем случае намек.

Профессор Франк Зельнер, эксперт по творчеству Леонардо да Винчи, подчеркнул, что анализ искусственного интеллекта может оказаться полезным, но он не может окончательно разрешить все споры по авторству произведения.

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Картина исчезла из публичного доступа девять лет назад, но ее планируют выставить в будущем Музее мировых культур в Эр-Рияде.

Интересно, что исследователи обнаружили таинственные туннели , нарисованные Леонардо да Винчи 500 лет назад. Скрытую сеть тоннелей обнаружили под замком Сфорца в Милане. Однако никто точно не знает, зачем были выстроены эти тайные ходы под замком XIII века.

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