Самую опасную игрушку с радиоактивным ураном выставили на британском аукционе

RR Auction в Великобритании продает уникальный экспонат – миниатюрную атомную лабораторию Gilbert U-238 с настоящим радиоактивным ураном.

Об этом сообщил таблоид Daily Record.

Этот необычный набор был разработан по идее ученого Альфреда Карлтона Гилберта как "развивающая игрушка для начинающих детей-ученых". За несколько лет было произведено около 5000 таких лабораторий. В комплект входили инструменты для экспериментов: облачная камера, счетчик Гейгера, спинтарископ, электроскоп, образцы ураносодержащих руд и руководство по поиску урана. Все это было компактно упаковано в металлический корпус в виде чемодана. На момент производства в 1950 году набор стоил 50 долларов США, что сегодня с учетом инфляции составляет $620 или около 26 тысяч гривен.

В 2020 году ученые провели анализ таких лабораторий и подтвердили, что они излучают радиацию, которая может быть опасной для здоровья.

Несмотря на это, интерес к лоту остается высоким. Торги за этот уникальный предмет закончатся 11 декабря, а самая большая ставка сейчас составляет $3045.

"Всем детям, которые выросли в 50-х и получили на Рождество такую лабораторию хотим посоветовать - не дарите такой подарок своим внукам. Период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет, то есть почти равен возрасту Солнечной системы. Радиоактивная руда все еще радиоактивна", – говорится в сообщении СМИ.

Напомним, в Новой Зеландии продали портрет старшины маори почти за $2,2 млн.

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