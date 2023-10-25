Самую старую женщину в мире изучают ученые: что известно о 116-летней Марии Браньяс (фото)

Она считает, что ее долгая жизнь связана с отказом от "токсичных" людей и избеганием "излишеств", но исследователи пытаются понять научную причину долголетия.

Ученые начали изучать самую старую в мире женщину по версии Книги рекордов Гиннеса, 116-летнюю Марию Браньяс.

Об этом сообщает abc.es.

Ученые надеются, что образцы, которые они взяли у нее, смогут раскрыть секрет долгой жизни и помочь им разработать новое лекарство от заболеваний, в частности рака.

Мария Браньяс, родившаяся в Сан-Франциско в 1907 году перед переездом в Испанию, является самой старой из ныне живущих на Земле женщин. Она пережила землетрясение в США, большой пожар, гражданскую войну в Испании и даже Covid-19, которым она заразилась в 2020 году.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Несмотря на свой возраст, Мария сохранила острый ум, и единственные проблемы со здоровьем, с которыми она борется — проблемы с подвижностью и слухом. Долгожительница, регулярно публикующая новости о своей жизни в X, ранее объясняла свое долголетие тем, что ведет "очень приятную в социальном плане" жизнь "без излишеств".

Она также считает, что ее хорошее здоровье связано с ежедневным употреблением натурального йогурта, но доктор Манель Эстеллер, директор Научно-исследовательского института лейкемии Хосепа Каррераса, считает, что ее долгая жизнь должна быть чем-то больше, чем просто йогурт, и именно это он пытается выяснить.

Ученый, также профессор генетики в Университете Барселоны, взял у Марии образцы ДНК, в частности слюну, мочу и кровь, чтобы выяснить, что отличает ее от других людей.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Посетив ее в доме престарелых, в котором она сейчас живет в Олоте, Каталония, на северо-востоке Испании, чтобы взять образцы, доктор Эстеллер отметил, насколько "сознательной" была бабушка.

"У нее совсем ясная голова. Она с поразительной ясностью помнит эпизоды, когда ей было всего четыре года, и у нее нет сердечно-сосудистых заболеваний, присущих пожилым людям. Единственное, что она имеет, — это проблемы с подвижностью и слухом. Это невероятно", – поделился он.

Доктор Эстеллер хочет выяснить, насколько долголетие Марии зависит от ее образа жизни, а насколько – от генетики. Он указывает на то, что ее успех с генами, очевидно, играет определенную роль, объясняя: "Очевидно, что существует генетический компонент, поскольку в ее семье есть несколько членов от 90 лет".

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

У Марии было трое детей, и ее старшая дочь, которой сейчас 90 лет, тоже жива. У нее также есть вторая живая дочь, которой 79 лет, но она пережила своего сына, погибшего в результате несчастного случая, когда ему было 77 лет.

116-летняя женщина родилась спустя год после того, как ее родители-испанцы эмигрировали в США, где она провела раннее детство. В 1914 году семья вернулась в Испанию, а Мария поселилась в Барселоне. С 2000 года она проживает в доме престарелых в Олоте.

Когда ее спросили о секрете ее долгой жизни, Мария ранее написала в соцсети: "Порядок, покой, хорошие связи с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, много позитива и подальше от токсичных людей". Но она также считает, что это "везение", и доктор Эстеллер планирует проверить, как ее гены защищают ее от возрастного ухудшения состояния в лаборатории.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

В ходе своего исследования он проанализирует шесть миллиардов сегментов ее ДНК, в том числе 200 генов, которые, как полагают, напрямую связаны со старением. Ученый надеется, что результаты исследования помогут разработать лекарства для лечения болезней, обычно вызванных старостью.

"Мы надеемся, что исследование клеток Марии даст нам новые подсказки о том, как бороться с нейродегенеративными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с возрастом, а также раком", — сказал он. Но хотя доктор Эстеллер еще не получил результатов, в одном он уверен. "Очевидно, что она человек с чрезвычайной способностью к жизнестойкости... Она действительно умеет выживать", — сказал он.

Напомним, недавно 107-летний мужчина рассекретил блюдо, которое "гарантирует долгую жизнь". Он назвал свой секрет долголетия.

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