Самые большие губы в мире: чем рискует женщина, сделавшая за день 6 "инъекций красоты"

Андреа Иванова из Болгарии считается обладательницей самых больших губ в мире губ. Однако врачи предупреждают, что ее эксперименты с собственным телом могут привести к фатальным последствиям.

О 26-летней женщине, которая, несмотря на предостережения хирурга, за один день сделала шесть инвазивных процедур, рассказала Daily Mail.

Женщина тратит сумасшедшие деньги на коррекцию своей внешности. Только на наполнитель для своих губ она уже израсходовала почти миллион гривен, а последняя процедура стоила ей более 40 тысяч гривен.

За один сеанс у пластического хирурга Иванова сделала формирование, увеличение и удлинение подбородка, коррекцию челюсти, увеличение скул и еще раз увеличила свои губы.

Андреа Иванова имеет самые большие губы в мире. Фото: Instagram @andrea88476 / Фото: Daily Mail

"Мой врач боялся вводить мне в губы больше гиалуроновой кислоты, но я была непреклонна в том, что хочу большего и не остановлюсь", – рассказала женщина на своей странице в Instagram.

Блогерша призналась, что процедура была очень болезненной и сейчас ей тяжело есть, но она в восторге от полученного опыта, а синяки и отеки пройдут через несколько дней.

Когда Андреа решила осуществить свой "эксперимент" по одновременному проведению шести процедур, ее постоянный врач отказался это делать, мотивируя большими рисками для здоровья. Так что женщине пришлось искать другого хирурга и впоследствии она нашла его в Германии.

Женщина не намерена останавливаться на достигнутом результате и уже планирует следующую процедуру. Однако немецкие врачи тоже отговаривают ее, предупреждая, что может возникнуть некроз, и тогда губы придется просто удалить.

"Существуют такие риски как воспаление и повышение температуры тела, особенно при одновременном приеме такого количества препарата, но я не боюсь", — поделилась Андреа.

Некроз – это отмирание тканей тела, которое происходит, когда нарушается кровоснабжение и клетки не получают кислород и питательные вещества. Токсичные вещества, образующиеся во время некроза, могут стать причиной смерти в тяжелых случаях.

Такое состояние может возникнуть в результате поражения рациацией, химических ожогов или травмы. В случае Андреа чрезмерное количество филеров может привести к травматическому сжатию тканей.

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