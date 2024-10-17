Самые большие в мире джинсы: фото и длина одежды, которая выше знакового европейского здания

В Китае представили самую большую в мире пару джинсов.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Джинсы имеют ошеломляющую длину – 76,34 м, а охват талии – 58,164 м. Например, высота Пизанской башни в Италии – 55 м, а американской Статуи Свободы – 93 м.

Изготовлены из ткани длиной 5,5 км, они имеют застежку-молнию длиной 7,8 м и массивную пуговицу из нержавеющей стали диаметром 1,2 м, а их вес достигает 3,6 тонн.

Самые большие в мире джинсы / Фото: Guinness World Records

Самые большие в мире джинсы / Фото: Guinness World Records

До этого самая большая пара джинсов имела 65,50 м в высоту, 42,70 м в ширину и была изготовлена 19 февраля в 2019 году в Лиме, Перу.

Чтобы воплотить это произведение в жизнь, понадобилось 18 дней и более 30 квалифицированных швейных рабочих.

Создание крупнейших в мире джинсов / Фото: Guinness World Records

Напомним, недавно житель Индии представил самую маленькую в мире стиральную машинку. Она имеет крошечные размеры 32,5 x 33,6 x 38,7 мм.

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