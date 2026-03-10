Самые быстрые языки мира: ученые установили интересную закономерность

Разговор между людьми / © Unsplash

Языки мира отличаются не только звучанием или грамматикой, они также имеют разную скорость речи. Несмотря на это, люди обычно передают примерно одинаковое количество информации за то же время. Ученые объясняют это тем, что скорость произношения компенсируется плотностью содержания в каждом слове или слоге.

Какой язык считается самым быстрым

В исследовании 2011 года ученые сравнили скорость речи в семи языках и выяснили, что быстрее всего говорят носители японского. В среднем они произносят около 7,84 слога в секунду, тогда как англоязычные — примерно 6,19 слога. Разница объясняется структурой языков: английские слоги часто содержат много звуков, тогда как в японском они проще, поэтому их можно произносить быстрее.

Однако это не означает, что японский передает больше информации. Еще в середине XX века американский ученый Клауд Шеннон исследовал, как язык кодирует содержание, и ввел понятие «бит» как единицу информации. Он предполагал, что английский язык имеет значительную избыточность — то есть, даже если часть букв убрать, содержание часто все равно остается понятным. Более поздние исследования уточнили эти оценки, но подтвердили главную идею: разные языки передают информацию с разной плотностью.

В 2019 году ученые из Lyon University проанализировали вещание 170 человек, читавших тексты на 17 разных языках. Они зафиксировали, что скорость произношения колебалась от 4,3 до 9,1 слога в секунду. Однако исследователи также измерили, сколько информации содержится в каждом составе, используя подход теории информации.

Выяснилось, что звучащие медленнее языки часто передают больше содержания в одном слоге. Например, во вьетнамской каждый слог несет больше информации, поэтому для передачи мнения требуется меньше слов, чем в других языках.

Когда ученые соединили скорость вещания и информационную плотность, они получили показатель скорости передачи информации. Оказалось, что для большинства языков он почти одинаков — примерно 39 битов в секунду. Исследователи предполагают, что это может быть естественным пределом того, с какой скоростью человеческий мозг способен воспринимать речь.

