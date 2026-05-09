Самые дорогие апартаменты мира: рекордный пентхаус приобрел украинец — видео

В Монако заключили рекордное соглашение на рынке недвижимости. Самой дорогой квартирой в мире стал роскошный пентхаус в здании Le Renzo, который приобрели за 471 миллион евро – это примерно 554 миллиона долларов.

Как пишет Oddity Central, покупателем стала холдинговая компания System Capital Management (SCM), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Элитная резиденция расположена в одном из самых дорогих районов Монако – непосредственно на набережной с панорамным видом на Средиземное море. Пентхаус занимает пять этажей и имеет площадь 2499 квадратных метров.

В квартире обустроена 21 комната, частный бассейн, джакузи, несколько просторных террас, а также восемь отдельных паркомест. Резиденция оснащена премиальной мебелью и современными системами домашней автоматизации.

Эксперты объясняют рекордную стоимость сразу несколькими факторами. Монако уже давно считается одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире. По оценкам аналитиков, средняя стоимость квадратного метра жилья здесь в прошлом году превысила 70 тысяч евро.

Кроме того, здание Le Renzo стало одним из самых амбициозных архитектурных проектов княжества за последние десятилетия и фактически изменило линию побережья Монако. Сам пентхаус больше напоминает отдельное многоуровневое имение, расположенное на крыше элитного жилого комплекса.

Новая сделка существенно превзошла предыдущие рекорды мирового рынка недвижимости. Ранее одними из самых дорогих объектов считалось лондонское имение, приобретенное более чем за 350 миллионов долларов, а также пентхаус в Нью-Йорке, который менеджер хедж-фонда Кен Гриффин купил примерно за 240 миллионов долларов.

Специалисты рынка отмечают, что, несмотря на заоблачные суммы, спрос на ультрароскошную недвижимость в мире продолжает расти.

