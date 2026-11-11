Самые дружелюбные породы собак: названы 10 питомцев, которые обожают людей

10 пород собак с самым дружелюбным характером / © Pixabay

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Некоторые собаки особенно любят человеческую компанию, легко находят общий язык с окружающими и крепко привязываются к своим хозяевам. Американский кинологический клуб назвал десять пород, представители которых известны своим общительным и ласковым характером.

Об этом пишет издание Quartz, ссылаясь на данные Американского кинологического клуба (AKC).

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В то же время специалисты отмечают, что дружелюбие не означает отсутствия особых потребностей. Одни собаки нуждаются в постоянном внимании хозяев, другие — в длительных прогулках, активных играх и регулярных тренировках.

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10 пород собак с самым дружелюбным характером

Малый вандейский бассет-грифон

Эта небольшая французская гончая отличается жизнерадостностью, уверенностью в себе и любовью к общению. Несмотря на независимый характер, она стремится угодить хозяину и с удовольствием участвует в совместных занятиях. Лучше всего чувствует себя в активных семьях, которые любят проводить время на природе.

Бигль

Весёлый и любознательный бигль способен превратить обычную прогулку в настоящее приключение. Благодаря чрезвычайно развитому обонянию он постоянно исследует окружающий мир, а интересный запах может отвлечь его внимание от всего остального. Эти собаки общительны, однако нуждаются в регулярной физической активности.

Пудель

За элегантной внешностью пуделя скрывается умная, энергичная и очень общительная собака. Представители этой породы быстро усваивают новые команды, любят учиться и участвовать в разнообразных занятиях. Им необходимы не только прогулки, но и умственные нагрузки. Пудели способны приспосабливаться к различным условиям проживания.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своей кротостью, преданностью и стремлением угодить людям. Они легко обучаются, охотно взаимодействуют с хозяевами и, как правило, спокойно относятся к незнакомцам. Благодаря уравновешенному характеру представителей этой породы часто привлекают к работе в качестве служебных собак. В то же время темперамент отдельных лабрадоров может отличаться в зависимости от происхождения.

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Боксер

Несмотря на крепкое телосложение и серьёзный вид, боксеры чрезвычайно привязаны к своим семьям. Они любят играть, отличаются терпеливостью в общении с детьми и обладают защитными инстинктами. Однако есть важная особенность: эти собаки требуют много внимания со стороны человека и плохо подходят для жизни, когда хозяева постоянно отсутствуют.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Мягкий, спокойный и терпеливый характер сделал этих небольших собак прекрасными компаньонами. Они хорошо приспосабливаются к жизни в квартирах, могут ладить с детьми и другими домашними животными при надлежащей социализации. Благодаря уравновешенному поведению представителей этой породы также привлекают к терапевтической работе.

Ирландский сеттер

Эти рыжешерстные собаки сочетают в себе неиссякаемую энергию с игривым и общительным характером. Ирландские сеттеры любят быть в центре внимания и проводить время с хозяевами. Они лучше всего подходят активным людям, ведь нуждаются в большом количестве движения. Длительное одиночество может приводить к нежелательному поведению, в частности к порче вещей.

Уэльский корги-пемброк

За короткими лапами и компактным телом корги скрывается энергичная и сообразительная пастушья собака. Представители этой породы любят активность и общение с людьми. В то же время они сохранили инстинкты своих предков, которые помогали фермерам перегонять скот. Из-за этого корги иногда пытаются «пасти» даже членов собственной семьи.

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Стаффордширский бультерьер

Мускулистый внешний вид этих собак контрастирует с их нежностью по отношению к близким. Стаффордширские бультерьеры сильно привязываются к хозяевам, любят ласку и стремятся к постоянному контакту с людьми. Они особенно известны своей привязанностью к членам семьи, в частности к детям. В то же время им необходимо внимание и регулярное общение.

Бостонский терьер

Эту породу не зря прозвали «американским джентльменом». Благодаря характерной окраске, напоминающей смокинг, и дружелюбным нравом бостонские терьеры считаются настоящими маленькими аристократами. Они умны, обычно хорошо поддаются дрессировке и любят находиться рядом с хозяевами. К тому же эти собаки способны комфортно жить даже в небольших квартирах.

Напомним, что лабрадоры славятся дружелюбием, преданностью и любовью к людям. Однако ветеринарный специалист назвала ещё пять пород собак, которые обладают схожим характером, хотя некоторым из них требуется больше активности.

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