Самые гостеприимные страны и города Европы и мира для иностранцев: рейтинг

Рейтинг гостеприимства: какие европейские страны и города стали лучшими для переезда

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Выбор страны для переезда, работы или длительного проживания — это всегда поиск баланса между финансовыми возможностями и психологическим комфортом.

Новое масштабное исследование, результаты которого публикует издание Euronews, определило европейские государства и города, где к иностранцам относятся наиболее гостеприимно и где они быстрее всего адаптируются.

Команда страховой компании William Russell, специализирующаяся на страховании экспатов и удаленных работников, обработала данные, чтобы точно определить, где находятся самые гостеприимные страны и города по всему миру.

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«Гостеприимство скорее зависит от того, насколько легко построить жизнь по прибытии, чем от того, насколько легко туда попасть», — сказал Уильям Купер, директор и совладелец William Russell.

Доступ к трудоустройству, наличие медицинского обслуживания и финансовая стабильность играют реальную роль в том, будут ли экспаты устроены в течение первых шести-двенадцати месяцев. Эти факторы могут быть решающими между возвращением на дом и переездом на долгосрочный срок.

Наиболее гостеприимные страны Европы для экспатов

Уильям Рассел оценил страны по 10 шкале на основе шести факторов: опыт экспатов, численность мигрантов, уровень занятости иностранных граждан, отношение общественности к иммигрантам, безопасность и открытость визового режима.

Исландия, получив общий балл 8,94 из 10, была названа самой гостеприимной страной мира благодаря высокому уровню занятости иностранных граждан (84,2%), возможностям трудоустройства, простым административным процессам и высокому уровню социального доверия.

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Второе место заняла европейская страна — Люксембург.

Это связано с высокой долей мигрантов в Люксембурге по отношению к общему количеству населения. Поскольку более половины жителей приезжают из-за границы, а это значит, что такие услуги, как банковское дело и жилье, разработаны для обслуживания иностранных жителей. В Люксембурге вы, вероятно, будете работать в многоязычном рабочем месте и будете иметь коллег с похожим опытом переезда.

Швейцария заняла пятое место с высоким баллом открытости визового режима — 93 — и уровнем занятости иностранных граждан 77,1%.

На шестом месте оказалась Ирландия.

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Первую десятку замкнули три европейских стран: Чехия, Португалия и Австрия.

Лучшие страны: рейтинги из 10

Исландия: 8,94

Люксембург: 8,69

Новая Зеландия: 8,57

Австралия: 8,54

Швейцария: 8,36

Ирландия: 7,89

Колумбия: 7,71

Чехия: 7.62

Португалия: 7,47

Австрия: 7.40

Самые приветливые города Европы для экспатов

В рейтинге учли факторы, связанные со счастьем, безопасностью и дружелюбием к новоприбывшим.

Цюрих (Швейцария) возглавил общий рейтинг с высоким баллом безопасности 76,7 и низким баллом социального трения 24,9.

Далее в Европе занял четвертое место Копенгаген (Дания), за ним Мюнхен (Германия) — пятое, Прага (Чехия) — шестое, а Варшава (Польша) — восьмое.

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Большие города, включая Лондон, Париж и Нью-Йорк, заметно отсутствовали в первой десятке, поскольку эксперты выдвигают теорию, что масштаб и плотность города могут усилить чувство анонимности и усложнить налаживание связей.

Лучшие города: оценки из 10

1. Цюрих: 9.06

2= ​​Сингапур: 8,97

2= ​​Токио: 8,97

4. Копенгаген: 8,72

5. Мюнхен: 8.63

6. Прага: 7,86

7. Дубай: 7,61

8. Варшава: 7.52

9. Сеул: 7.44

10. Гонконг: 7.26

Для справки. Кто такие экспаты?

Экспат — это человек, проживающий и работающий за пределами своей родной страны. Обычно это высококвалифицированные специалисты, специалисты или менеджеры международных корпораций, которые планируют вернуться на родину по завершении контракта. Экспаты чаще всего рассматривают свой переезд как временный рабочий опыт, в то время как иммигранты обычно переезжают на постоянное место жительства.

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