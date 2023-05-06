Самые грязные места в квартире: профессиональные уборщицы раскрыли свои секреты

Своими секретами поделились Сара Сан-Анджело, которая на протяжении 20 лет занималась профессиональной уборкой домов, а также является владелицей блога Confessions of a Cleaning Lady, и Мелисса Мейкер — эксперт уборки, которая ведет блог Clean My Space. По их словам, в каждом доме есть семь самых грязных мест.

Семь самых грязных мест в доме – с чего начать уборку

Головки смесителей

Смесителям на кухне и ванной комнате нужно уделять столько же внимания, сколько и душевой воронке. На них откладывается жесткая вода, скапливаются минеральные вещества и плесень. По мнению Сан-Анджело, людям даже в голову не приходит мнение, что нужно чистить смесительные головки. Но именно это место быстро пачкается и даже покрывается плесенью. А вы делаете здесь все — моете посуду, чистите зубы, дезинфицируете руки с помощью вытекающей оттуда воды.

Как легко почистить головки смесителей:

Полиэтиленовый пакет необходимо наполнить ровными частями воды и дистиллированного белого уксуса. Затем погрузить головку смесителя в раствор и закрепить пакет с помощью резинок. Оставьте раствор на 20 мин. Затем снимите пакет, удалите остатки мусора с помощью любого моющего средства и небольшой щетки с мягкой щетиной. Ополосните чистой водой.

Фильтр посудомоечной машины

Можно подумать, что посудомоечная машина может очиститься и сама, но ей будет препятствовать сделать это загрязненный фильтр. Мейкер уверена, если вы заметили, что посудомоечная машина уже не очищает посуду так, как это было раньше, значит вы забывали очищать фильтр. Чаще он встречается в новых моделях и имеет вид обычного сетчатого контейнера, который располагается в нижней части машины. Чтобы узнать, есть ли он и как его вытащить, лучше почитать инструкцию к вашей модели.

Как очистить фильтр посудомоечной машины:

Сначала его нужно снять. Затем нужно замочить его в миске с горячей водой и мылом. Для чистки можно использовать старую зубную щетку с мягкой щетиной.

После очистки фильтра, вы заметите, что посудомоечная машина стала гораздо лучше работать.

Оконные и дверные рамы

Как правильно убирать в доме – самые грязные места / Фото: Pexels

В доме есть такие места, которые редко убирают, потому что до них трудно добраться, но грязь и пыль накапливаются всюду. Сара замечает, что на любой горизонтальной поверхности в доме будет собираться пыль. Особенно это касается оконных и дверных рам.

Чтобы очистить оконные и дверные рамы от пыли и грязи, нужно просто протереть их сухой тканью из микрофибры.

Лампочки

Когда вы последний раз чистили лампочки? Конкретно они являются реальным магнитом для пыли. По словам Сан-Анджело, обычно люди не обращают внимания на свои лампочки, но они постоянно сильно опыляются. Запыленная лампочка может значительно снизить количество света, которое она излучает.

Как почистить лампочку :

Выключите свет и дайте лампочке остыть. Вытрите ее тряпкой, но если пыль налип из-за большого количества жира (например, на кухне), извлеките ее из патрона светильника и осторожно протрите влажной тряпкой. Перед вставкой назад тщательно высушите лампочку.

За телевизором

Чаще всего люди протирают только экран телевизора, на котором появляются некрасивые пятна и скапливается пыль. Важно поддерживать в чистоте все устройство, ведь пыль может накапливаться в закупорках, вентиляционных отверстиях, всевозможных щелях сзади, что отрицательно влияет на работу телевизора.

Как правильно убрать за телевизором:

Прежде всего, выключите телевизор, убедитесь, что он полностью охладел. С помощью сухой тряпки из микрофибры осторожно протрите заднюю часть телевизора. Особое внимание следует уделять вентиляционным отверстиям и другим труднодоступным местам.

Очищать за телевизором нужно еженедельно или хотя бы раз в две недели. Тогда вы будете уверены, что здесь чисто.

Коврики и шкафы для обуви

По словам Мейкер, именно на ковриках и в шкафах для хранения обуви накапливается больше грязи, которая заносится в дом с улицы. Люди часто приносят на своей обуви аллергеты, микробы и бактерии. Исследование, проведенное в 2008 году в Университете Аризоны, показало, что на подошве среднего человека имеется около 421 тысячи бактерий и 90% из них переходит на пол в доме.

Как чистить коврики и обувные шкафы? Лучше всего использовать пылесос. Даже если вы не собираетесь пылесосить все комнаты в доме, стоит просто пройтись им по коврикам, чтобы быть уверенными в их чистоте. Мейкер также отмечает, что пылесосить нужно внутри шкафа для обуви. Ее нужно чистить хотя бы 3-4 раза в год.

Полы вокруг унитаза

Конечно, каждый человек знает, как важно мыть унитаз. Но работа по уборке распространяется и на пол вокруг него. Очень часто люди даже не задумываются, что там скапливается много грязи. Но, по мнению Сан-Анджело, это место является самым грязным во всем доме.

Как правильно мыть пол вокруг унитаза? Пол вокруг унитаза нужно протирать специальными чистящими салфетками или тряпкой с чистящим раствором. Выбирать можно любое моющее средство, но следует тщательно прочитать инструкцию, чтобы правильно его развести с водой.

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