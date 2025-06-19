Самые красивые места на Земле: куда вернется путешественник, видевший все

Турист / © pixabay.com

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Американский кинорежиссер Майкл Зервос совершил уникальное путешествие вокруг света, посетив все страны планеты за рекордные 499 дней. После путешествия он поделился своим рейтингом самых впечатляющих мест, которые хотел бы увидеть снова.

Об этом сообщает Mail. Online.

Более всего его поразила страна Самоа в Тихом океане. Зервос назвал ее олицетворением рая, а естественную впадину То-Суа — самым красивым местом, где ему приходилось плавать.

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Второй в списке стала страна Бутан, очаровавшая его духовной атмосферой, традиционным образом жизни и видами Гималаев. По словам Майкла, пребывание там похоже на путешествие в прошлое и в то же время — в собственную душу.

Замыкает тройку фаворитов африканское Лесото, которое странник назвал Небесным Королевством. Уникальное расположение этого государства в горах создает неповторимую атмосферу, которой больше нет нигде в мире.

Несмотря на то, что мужчина побывал более чем в 190 странах, именно эти три он считает лучшими и мечтает снова туда вернуться.

Напомним, ранее мы писали, о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.

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