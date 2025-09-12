Новая премия будет отмечать самые громкие провалы ИИ по аналогии с «Премией Дарвина»

Созданная по аналогии с легендарной «Премией Дарвина», AI Darwin Awards отмечает тех, кто продемонстрировал поразительную близорукость, масштабировав человеческую халатность к глобальным размерам с помощью искусственного интеллекта . Эта сатирическая награда, продолжающая традицию отмечать «эволюцию через самоликвидацию бессмысленности», напоминает, что естественный отбор теперь вышел за пределы биологии.

На сайте AI Darwin Awards перечислен ряд номинантов, которые ярко иллюстрируют, что может произойти, когда инновации опережают здравый смысл и этические соображения.

Критерии номинации и оценки

Чтобы стать номинантом, претендент должен удовлетворять нескольким критериям. Прежде всего его провал обязательно должен быть связан с привлечением «передового» искусственного интеллекта. Решение должно иметь «катастрофический потенциал», который может стать назидательным примером для будущих поколений.

Дополнительные баллы начисляются за высказывания типа «Что худшего может произойти?» и «ИИ знает, что делает!» . Кроме того, ценится способность игнорировать все предупреждения исследователей безопасности и скептических коллег. Номинанты, стремящиеся достичь глобального влияния с первой попытки, получают особое признание.

Победителей выбирает важное жюри, состоящее из экспертов, а также, как иронически отмечают организаторы, иногда и самих ИИ-моделей. Критерии оценки включают:

Измеряемое влияние : повлек ли провал международную огласку, обвалил рынки или стал причиной изменения законодательства.

Творческое разрушение : отмечаются инновационные подходы к угрозе человечеству. Банальные восстания роботов не рассматриваются.

Вирусная глупость : стала ли ошибка мемом, породила тысячи аналитических статей или заставила исследователей безопасности ИИ открыто рыдать.

Непредсказуемые последствия : «Но ИИ должен был помочь!» — фраза, являющаяся музыкой для ушей судей.

Удвоение ставки : особую награду получают те, кто, столкнувшись с ошибкой, решил исправить ее снова с помощью ИИ.

Номинанты 2025 года и их провалы

На сайте AI Darwin Awards уже представлен ряд номинантов, каждый из которых отметился уникальным провалом:

Taco Bell : Сеть ресторанов запустила чат-бота, который не смог различить "extra sauce" (дополнительный соус) и "extra chaos" (дополнительный хаос). В результате вместо обслуживания клиентов сапог начал сеять «дополнительный хаос» в их заказах. Австралийский адвокат : Этот юрист подал в суд документы, сгенерированные искусственным интеллектом Claude. Позже оказалось, что в документах содержались четыре совершенно вымышленных цитата, что подорвало доверие ко всему делу. OpenAI : Компания OpenAI стала номинантом за запуск ШИ-модели GPT-5 с «системой защиты», которую хакеры сломали всего через несколько часов после официального релиза. Этот инцидент подверг сомнению заявления разработчиков о безопасности их систем. Фрилансер-писатель Марко Бускалья : Номинирован за публикацию списка рекомендованных книг, которые на самом деле никогда не существовали, а были придуманы искусственным интеллектом. Эта ошибка наглядно продемонстрировала, как ИИ может генерировать убедительные, но абсолютно фейковые данные. Пользователь Airbnb : Этот номинант использовал ИИ для создания фейковых фотографий трещины на столике в арендованном жилье и попытался потребовать у владельца компенсацию в размере 16 000 долларов. Paradox.ai и McDonald's : Эти компании запустили систему найма на базе ИИ, которую сломали с помощью примитивного пароля «123456». Это показало, что даже сложные системы могут иметь критические уязвимости из-за самых простых человеческих ошибок.

Организаторы премии AI Darwin Awards надеются, что их саркастический подход поможет разработчикам и пользователям ИИ осознать важность безопасности, этики и здравого смысла в эпоху стремительного технологического прогресса.

