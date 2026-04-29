Самые популярные ритуалы на удачу: исследователи назвали главные современные предрассудки.

Производитель обещает, что эти туфли должны нести удачу.

Недавний социологический опрос двух тысяч взрослых показал, что современные люди продолжают активно верить в приметы на удачу и использовать специфические ритуалы для успеха. Почти у половины респондентов есть собственные талисманы или привычки, которые, по их мнению, помогают сдавать экзамены, получать желаемую работу или даже выигрывать в азартные игры.

Об этом пишет The Mirror.

Любимые ритуалы и талисманы

По результатам опроса, 44% людей для привлечения удачи скрещивают пальцы, 42% стучат по дереву, а 39% стараются не ходить под лестницей. Кроме классических примет, более пятой части опрошенных призналась, что имеет особую «счастливую» одежду для важных событий, причем среди молодежи до 35 лет этот показатель достигает 38%.

Исследователи составили десятку самых популярных ритуалов современности, в которую также вошли подбор найденной монетки, использование любимых чисел (например, дат рождения или годовщины), избегание раскрытых зонтов в помещении и новой обуви на столе. Также люди продолжают бросать соль через левое плечо, обходить число 13 и стараются не наступать на трещины в асфальте.

Обувь, притягивающая успех

Вдохновленная этими результатами, компания Mecca Bingo, которая и заказала исследования, создала эксклюзивные туфли на каблуке под названием Lucky Devils. Это классические красные шпильки, однако их каблук выполнен в форме подковы из настоящего металла, а дизайн дополнен четырехлистными клеверами и мотивом 11:11.

Директор по инновациям компании Сара О'Нил объяснила, что талисманы и ритуалы являются неотъемлемой частью культуры игры в бинго, поэтому эти туфли стали стильным воплощением веры в удачу, которые впоследствии достанутся кому-то из самых преданных поклонников бренда.

Напомним, в мире даже есть специальный день, посвященный удачи . В этот день люди наряжаются в зеленую одежду, ищут четырехлистник к счастью и вспоминают легенды о лепреконах и магии кельтской традиции.

