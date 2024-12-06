Самые старые молодожены в мире: что известно о супругах с общим возрастом 202 года (фото)

102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман, недавно поженившиеся в доме престарелых, стали самыми старыми молодоженами в мире.

Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса.

Они уже прожили полноценную жизнь, но когда их муж и жена умерли и они переехали на один этаж дома престарелых в Филадельфии, США, ни один из них не ожидал, что найдет новую любовь всего в нескольких дверях от них.

Они обручились 19 мая после девяти лет отношений, что сделало их самой старой парой, которая поженилась (по совокупному возрасту): их общий возраст составляет 202 года и 271 день.

Берни сразу же нашел общий язык с Марджори, когда они впервые встретились на костюмированной вечеринке на их этаже, и их роман начался вскоре после этого – они пошли на первое свидание в тот же день, когда родилась одна из его правнучек.

Марджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Хотя их пути могли пересечься много лет назад, когда они одновременно учились в Университете Пенсильвании, жизнь, по-видимому, имела забавный способ заставить их ждать. Они учились на разных специальностях – Берни стал инженером, а Марджори – учительницей – и никогда не встречались до того судьбоносного дня.

Внучка Барни Сара Сичерман рассказала Jewish Chronicle, что вся семья была "в восторге" от этой пары и что им "так повезло, что они нашли друг друга и стали поддержкой друг для друга, особенно во время пандемии".

Маджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Хотя семья предполагала, что они решат оставаться холостыми из-за своего возраста, было "безусловно, неожиданностью" услышать, что они хотят сделать следующий шаг.

"Когда в мире столько печали и страха, приятно иметь возможность поделиться чем-то, что доставляет людям радость", — написала Сара в социальной сети. "Сегодня мой 100-летний дедушка женился на своей 102-летней любимой! Они оба прожили более 60 лет в браке со своими первыми избранниками и снова обрели любовь в 100 лет!".

Марджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Пара сблизилась, разделяя обеды и участвуя в постановках их пенсионерского сообщества. Берни обязан своей долгой жизни и счастью чтению и постоянному пребыванию в курсе событий, а Марджори – пахте.

"Они любят юмор и интеллект друг друга, — сказала Сара. Они поддерживают молодость друг друга".

Церемония состоялась в том же доме престарелых, где они впервые встретились, и четыре поколения семьи Берни пришли отпраздновать. Четверо свидетелей держали белые подставки чупы (поддерживаемый четырьмя столбами балдахин, традиционный для еврейских свадеб), и они улыбались к паре, когда их везли в колесных креслах на церемонию.

Раввин Адам Волберг провел церемонию венчания, и он сказал Fox News, что не хотел бы давать обычных советов, которые он дает парам. Но Берни и Марджори "в конце концов достигли той точки, когда стать не просто близкими друзьями, а мужем и женой – казалось, что это верный шаг".

"Каждый из вас уже накопил жизненную мудрость и опыт, и ваши взгляды, чувства и мысли к настоящему моменту достаточно хорошо сформулированы", — сказал раввин в своей речи. "Это не значит, что вы не будете продолжать учиться и развиваться как люди. Но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что каждый из вас, то, что вы знаете и понимаете друг о друге – это именно то, что ждет вас и вашего партнера в будущем. И то, что вы определили, что вы любите друг в друге – что же, эти вещи не изменятся".

Напомним, пара поженилась после того, как у жениха диагностировали неизлечимый рак. После церемонии мужчина оказался в хосписе.

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