Самые старые супруги в истории: фото и секрет крепкой любви пары

Американская пара, познакомившаяся более 80 лет назад, официально побила рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Лайл и Элеонора Гиттенс были студентами Университета Кларка в Атланте, когда подружились в 1941 году.

Они не сомневались, что им суждено быть вместе, и в следующем году поженились.

Сейчас, имея общий возраст 216 лет и 132 дня (ему 108, а ей 107), они являются не только самой старой супружеской парой из живущих, но и самой старой супружеской парой в истории (совокупный возраст).

Их рекорды подтвердили эксперты по долголетию LongeviQuest.

Лайл и Элеонора Гиттенс / © Guinness World Records

Когда они впервые встретились, Лайл играл в баскетбольной команде колледжа, а Элеонора пришла на игру, чтобы поддержать их.

Элеонора призналась, что не помнит, что произошло на той игре, только то, что именно там она впервые увидела Лайла.

Пара продолжала планировать день своей свадьбы, несмотря на то, что знала, что Лайла, скорее всего, призовут на Вторую мировую войну.

Они обручились 4 июня в 1942 году, когда Лайл получил трехдневный отпуск по учебе, то есть в этом году они отпраздновали 83-ю годовщину своей свадьбы.

Свадьба рекордсменов / © Guinness World Records

Это значит, что они также претендуют на рекорд самого длинного брака среди живых пар (разного пола).

Этот титул принадлежал Мануэлю Анхелиму Дино и его жене Марии де Соуза Дино (Бразилия), пока Мануэль не умер в прошлом месяце.

Свадьба Лайла и Элеоноры была, конечно, счастливым событием, и он впервые познакомился с ее семьей.

Но она вспоминала в интервью The Westside Gazette несколько лет назад, как он вернулся на службу, а она осталась с мыслью, увидит ли она когда-нибудь своего мужа снова.

Лайла отправили в Италию служить в его армейскую часть, 92-ю пехотную дивизию.

К тому времени Элеонора уже была беременна их первым ребенком. Она переехала в Нью-Йорк, где впервые встретилась с семьей Лайла.

Она устроилась на работу в бухгалтерию компании по производству авиационных запчастей и продолжала поддерживать связь со своим любимым, сочиняя ему письма.

Однако, к сожалению, письма подвергались строгой цензуре со стороны военных почтовых клерков, и большинство слов Лайла Элеоноре были отредактированы.

Когда война закончилась, Лайл и Элеонора наконец-то смогли построить свою жизнь вместе.

Они поселились в Нью-Йорке, где у них родились дочери Анжела и Игна, младшие сестры их сына Лайла Роджерса, приехавшего сюда во время войны.

Лайл и Элеонора Гиттенс с дочерью Анжелой / © Guinness World Records

Впоследствии супруги получили работу в правительстве, сдав экзамен на государственную службу в Нью-Йорке, и им нравилось работать вместе.

В 69 лет Элеонора получила докторскую степень по городскому образованию в Университете Фордхэм, и они оба оставались активными членами Ассоциации выпускников Университета Кларка в Атланте в течение десятилетий.

После того, как им обоим исполнилось по сто лет, их дочь Анжела перевезла их в Майами, чтобы они жили поближе к ней.

Лайл скучает по любимому Нью-Йорку, но в Майами они счастливы вместе.

Когда Бен Мейерс из LongeviQuest попросил их поделиться секретом столь долгого и счастливого брака, Элеонора ответила: "Мы любим друг друга". А Лайл ответил просто: "Я люблю свою жену".

