Самые успешные люди рождаются в эти месяцы: рейтинг

Астрологи утверждают, что месяц вашего рождения может говорить о том, станете ли вы успешным и как вы достигаете своих самых смелых мечтаний. Каждый месяц рождения имеет потенциал быть очень успешным, но амбиции и средства достижения будут разными. Как результат, некоторые месяцы рождения могут достичь своих этапов быстрее других, благодаря своему отношению, сильным сторонам и мотивации.

Об этом пишет астрологиня Лиз Симмонс для Parade.

Далее рейтинг самых успешных месяцев рождения.

Январь

Неудача — это не о рожденных в январе. Месяц вашего рождения — это похвальное сочетание стоического, ответственного Козерога и инновационного, интеллектуального Водолея. Космическая подпись вашего месяца рождения особенная, поскольку Козерогами и Водолеем руководит Сатурн — планета упорного труда, структуры и власти. Тяжелое влияние Сатурна требует совершенства.

Возможно, вы знали, что вам суждено было добиться величия с детства. В конце концов у вас есть выносливость, чтобы пройти дистанцию. Неудивительно, что вы были лучшим в своем классе в школе или самым молодым профессионалом, который доминировал в своей области, благодаря влиянию Сатурна.

Декабрь

Декабрь уступает успеху в январе, поскольку эти зимние месяцы сочетают в себе капризного Козерога. Но декабрь несколько отличается, ведь вами также руководит экспансивный, исполненный надежд Стрелец. Козерог, ваш знак, потребует от вас ответственности за работу, которую вы проделали в личной и профессиональной жизни.

В отличие от прохлады января, ваш декабрьский день рождения пылает волнением. Энергия Стрельца умоляет вас верить в себя и свои мечты. Вы не терпите неудачу, если будете опираться на трудовую этику Козерога и принимать безудержный оптимизм Стрельца.

Апрель

Апрель может сравниться с успехами зимних месяцев, но подойдет к этому иначе. Быть апрельским ребенком означает, что вас вдохновляют быстрые, ориентированные на действия Овны и ценностно ориентированные, устойчивые Тельцы.

Как только вы знаете, чего хотите добиться, вас невозможно остановить. Вы искренне верите, что все возможно благодаря вашему огню Овна. Однако энергия вашего Тельца временно останавливает ваш успех. Вы не собираетесь брать на себя обязательство, если нет гарантированной выплаты, поэтому вы третий по успеваемости месяц рождения.

Март

Мартовские дети идут сразу за апрелем, поскольку эти два месяца имеют общего амбициозного Овна. Однако, рождение в марте означает, что вы также находитесь под влиянием интуитивных, мечтательных Рыб.

Однако все, что вы мечтаете, может стать вашей реальностью. Вы можете осуществить свои самые смелые мечты, если будете реалистичны относительно усилий, которые вы прилагаете к своим целям и достижениям.

Июль

Ничто не помешает рожденному в июле. Вы обязаны своим успехом заботливой, интуитивной энергии Рака и страстной, непреклонной энергии Льва, месяца вашего рождения. Как и все июльские дети, вы обладаете глубокой мудростью, управляющей вашими действиями и усилиями. Интуиция Рака помогает вам чувствовать уверенность в своих устремлениях.

Вы можете мечтать об успехе, прежде чем он произойдет, например, о победе в гонках или повышении по службе. Эта уверенность в себе подкреплена уверенной энергией Льва. Но эта уверенность в себе может быть упрямой и непоколебимой, что может помешать вашему успеху.

Август

Августовские дети в конце концов добьются того, чего задумали. Как и те, кто родился в июле, у вас есть уверенная, творческая энергия Льва, чтобы чувствовать себя уверенно в своих усилиях и талантах. Однако, рождение в августе означает, что вы также работаете с придирчивой, перфекционистической Девой. Вы можете рассчитывать на энергию Девы, чтобы усовершенствовать свои планы и организовать свои усилия, чтобы стабильно работать над достижениями. Но тревога Девы может остановить ваши усилия. Помните, что нужно избавиться от своих мыслей, чтобы достичь своих целей.

Ноябрь

У рожденных в ноябре есть настойчивость, упорство и дальновидность, чтобы обеспечить свой успех, но это может занять некоторое время. Энергия Скорпиона может быть навязчивой и догматической, а энергия Стрельца может быть слишком широкой. Слабые стороны этого месяца рождения мешают успеху, поскольку человеку может быть трудно определить, чего он хочет, или изменить свой курс действий. К счастью, это можно со временем устранить.

Сентябрь

Успех приходит не так легко, потому что сочетаются Дева и нерешительные Весы. Оба знака зодиака испытывают схожие трудности: Дева может чувствовать себя неуверенно и незащищенно из-за страха неудачи, тогда как Весы колеблются из-за страха осуждения и недовольства. Поскольку космическая энергия этого месяца предполагает неопределенность, вы можете чувствовать себя неспособными взять на себя долговременные цели и дальние амбиции.

Но все потеряно. У вас все еще есть шанс осуществить свои мечты, но это потребует нехарактерной смелости и мужества, чтобы совершить этот скачок.

Октябрь

Скорпионская сторона октября делает человека стойким и сильным. Однако, Весы могут это перечеркнуть. Весы озабочены внешностью. Ты можешь стыдиться своих целей, если то, к чему ты стремишься, необычно или непопулярно. Как следствие, ты можешь помешать своему продвижению, слишком сосредотачиваясь на том, что другие скажут и подумают о твоих усилиях.

Май

Вы все еще можете добиться успеха, как только найдете свою точку опоры. То, что вы родились в мае, означает, что вы работаете с непоколебимым, ценностно ориентированным Тельцом и непредсказуемым, постоянно меняющимся Близнецом.

Вы парадокс, поэтому добиться успеха не так просто. Энергия Близнецов намекает на короткий период концентрации внимания, поскольку вы быстро переходите от цели к цели в поисках чего-нибудь лучшего. Это подкрепляется вашей ценностно ориентированной энергией Тельца, которая не будет сосредотачиваться ни на чем, что не гарантирует успеха. Эти недостатки могут заставить вас остановиться в достижении цели или амбиций, которые могут стать вашим величайшим достижением на сегодняшний день.

Февраль

Астрологическая энергия февраля является одновременно и плюсом, и минусом. Плюсом является то, что этими людьми управляет мятежный Водолей, не боящийся рисковать, и чувствительные Рыбы, остро осознающие глубинные вибрации.

Звучит многообещающе, но минусом Водолея является то, что он будет посторонним человеком, а минусом Рыб — то, что они не обоснованы. Как результат, ты можешь не знать, что реалистично или правдоподобно, когда дело доходит до измерения твоего успеха. Как только ты почувствуешь себя заземленным в своих мечтах и уверенным в своей уникальности, удача может прийти.

Июнь

К сожалению, дети, рожденные в июне, менее склонны к успешной истории из-за космической подписи этого месяца рождения. Благодаря гибкой, но беспокойной энергии Близнецов вы скучаете и становитесь ненадежными. Чувствительный, но капризный темперамент Рака говорит о том, что вы не можете отбросить свои чувства в своих стремлениях.

У обоих знаков зодиака есть свои сильные стороны — Близнецы умны, тогда как Рак интуитивный и авторитетный. Но ваша история успеха часто омрачается вашим постоянно меняющимся эмоциональным состоянием и коротким периодом концентрации внимания, поэтому вам приходится работать в десять раз больше, чем другим. Вы способны добиться большого успеха, как и любой другой, но вы также гораздо чаще отвергаете современное представление о том, как выглядит успех.

В то же время автор успокаивает, что даже если ваш месяц рождения имеет более низкий рейтинг, это не означает, что вы обречены на неудачу. Это может просто означать, что ваше понимание успеха отличается от общепринятого определения того, как должен выглядеть успех.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

