Самые высокие люди мира: история и фото 16 рекордсменов с 1900 года

Самому высокому мужчине в мире и самому высокому человеку, которы жив, Султану Косену, 10 декабря исполняется 42 года.

Рекордсмен из Турции имеет ошеломляющий рост 246,5 см, и его титулы остаются неизменными с 2009 года.

Султан стал первым человеком, рост которого превышает 243 см, зафиксированный Книгой рекордов Гиннесса за более 20 лет, и он, безусловно, закрепил свое место в истории.

Он принадлежит к особой группе людей, которые в определенный момент своей жизни были самыми высокими из известных людей.

Удивительно, но Султан был среднего роста до 10 лет, когда внезапно резко начал расти. Его рекордный рост объясняется чрезмерной выработкой гормона роста гипофизом в мозге.

Султан Косен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Султан снискал мировую славу благодаря своему уникальному росту и он говорил о том, что стремится сделать все возможное для популяризации своей страны, культуры и народа.

Тем временем Книга рекордов Гиннеса вспомнила историю самых высоких людей в мире с 1900 года.

Самые высокие люди планеты / Фото: Guinness World Records

Джон "Бад" Роган

Годы жизни: 1867-1905

Страна рождения: США

Рост: 267 см

Титул самого высокого человека: 1900-1905

Джон "Бад" Роган / Фото: x.com/AfricanArchives

Джон "Бад" Роган был вторым самым высоким человеком, когда-либо жившим.

Он также является самым высоким человеком африканского происхождения, хотя вряд ли его подлинный рост был известен.

Во взрослом возрасте Бад не мог стоять на ногах, и его рост вычислили во время медицинского обследования с помощью серии измерений, проведенных в положении сидя.

Причиной его роста являлся гигантизм. Джон умер в возрасте 38 лет вследствие осложнений, связанных с его состоянием.

Федор Махнов

Годы жизни: 1878-1912

Страна рождения: Беларусь

Рост: 239 см

Титул самого высокого человека: 1905-1912

Федор Махнов / Фото: x.com/Tonk1245

Во время гастролей рост Махнова часто преувеличивали промоутеры мероприятий, на которых он появлялся. Он также был известен тем, что носил большую меховую шапку и высокие сапоги, прибавлявшие ему около 30 см роста. Умер в возрасте 34 лет в результате пневмонии.

Фредерик Кемпстер

Годы жизни: 1889-1918

Страна рождения: Великобритания

Рост: 237 см

Титул самого высокого человека: 1912-1918

Фредерик Кемпстер / Фото: x.com/TvnVintage

Родившись в Лондоне, Фредерик стал известен как "Английский великан" или "Блэкбернский великан". Когда ему было восемь лет, умер отец Джозеф, и мама Джейн отдала его с двухлетним братом в приют.

Его отправили в Канаду мальчиком, который был на самом деле низким ростом, и он вернулся в возрасте 15 лет с врожденной проблемой колена, которая привела к проблемам со связками и ростом берцовой кости, что в результате привело к его рекордному росту.

Фредерик гастролировал по Европе после того, как присоединился к труппе цирка. Он умер в возрасте 29 лет.

Бернард Койн

Годы жизни: 1897-1921

Страна рождения: США

Рост: 254 см

Титул самого высокого человека: 1918-1921

Считается, что Бернарду отказали во вступлении в армию из-за его роста. Он страдал гигантизмом и продолжал расти до смерти в возрасте 23 лет.

Альберт Краммер

Годы жизни: 1897-1976

Страна рождения: Нидерланды

Рост: 237,5 см

Титул самого высокого человека: 1921-1933

Альберт Краммер / Фото: Getty Images

Во время своей карьеры циркача Альберт часто носил имя Ян ван Альберт, а также прозвище Высокий. Он выступал во всем мире как эстрадный артист.

У него была болезнь под названием акромегалия, связанная с непропорциональным ростом частей тела, и говорят, что в возрасте семи лет его рост уже составил 200 см.

В 1975 году Альберту пришлось ампутировать ноги из-за проблем с сосудами и кровообращением. Он умер через год в доме престарелых в Амстердаме в возрасте 78 лет.

Роберт Вадлоу

Годы жизни: 1918-1940

Страна рождения: США

Рост: 272 см

Титул самого высокого человека: 1933-1940

Роберт Вадлоу / Фото: Getty Images

Роберт – самый высокий человек в истории.

Также известный как "Алтонский великан" или "Иллинойский великан", он продолжал расти на протяжении всей своей взрослой жизни.

Его рост был вызван гипертрофией гипофиза, что привело к высокому уровню человеческого гормона роста. Он нуждался в носке костылей, чтобы помочь ему ходить, и почти не чувствовал ног и ступней, но никогда не пользовался колесным креслом.

Роберту было всего 22 года, когда он умер после того, как бандаж на ноге вызвал раздражение лодыжки и привел к инфекции.

Вяйне Мюллюринне

Годы жизни: 1909-1963

Страна рождения: Финляндия

Рост: 251 см

Титул самого высокого человека: 1940-1959

Вяйне Мюллюринне / Фото: Getty Images

Акромегалический великан Вяйне был также самым высоким солдатом и дольше всего удерживал титул самого высокого человека – в течение 19 лет.

В возрасте 21 года он имел рост 224 см, но удивительным образом имел вторую фазу роста в свои 30 лет. После службы в финской армии он руководил куриной фермой. Ему было 54 года, когда он скончался.

Джон Кэрролл

Годы жизни: 1932-1969

Страна рождения: США

Рост: 263,5 см

Титул самого высокого человека: 1959-1969

У Джона был искривлен позвоночник, поэтому его реальный рост был намного ниже, чем зарегистрированный – 243,8 см.

Он родился в Буффало, штат Нью-Йорк, поэтому его часто называли "Гигантом Буффало". Дата его рождения не была зафиксирована, поэтому неизвестно, сколько ему было на момент смерти – 36 или 37 лет.

Дональд Колер

Годы жизни: 1925-1981

Страна рождения: США

Рост: 248,9 см

Титул самого высокого человека: 1969-1981

Дональд Колер / Фото: Guinness World Records

Дональд, родившийся в Монтане и также страдавший гигантизмом, на самом деле был двойней, хотя его сестра была среднего роста – 175 см.

Он работал продавцом в течение 25 лет и говорил, что рост был большим преимуществом, поскольку потенциальные клиенты всегда хотели встретиться с ним и навсегда запоминали его.

Позже у него развился кифоз, состояние, вызвавшее искривление позвоночника. Он умер в возрасте 55 лет в результате болезни сердца.

Цзен Цзиньлянь

Годы жизни: 1964-1982

Страна рождения: Китай

Рост: 246,3 см

Титул самого высокого человека: 1981-1982

Цзен Цзиньлянь / Фото: x.com/GWR

Первая женщина, попавшая в этот список, Цзен остается самой высокой женщиной в истории. Она единственная женщина, рост которой превышал 243 см.

Ее гигантизм был вызван опухолью, заставившей ее гипофиз чрезмерно вырабатывать гормон роста. В пять лет она была выше своей матери. Она была одной из четырех детей, но единственной, кто имел рост выше среднего.

Цзен было всего 17, когда она умерла в результате осложнений диабета.

Теоретически, сравнивая ее рост с ростом Роберта Водлоу в том же возрасте, можно предположить, что она могла бы перерасти его, если бы осталась живой.

Габриэль Эстеван Монжан

Годы жизни: 1944-1990

Страна рождения: Мозамбик

Рост: 245,7 см

Титул самого высокого человека: 1982-1990

Габриэль Эстеван Монжан / Фото: x.com/talkafricana

Высокий рост Габриэля был вызван чрезмерной активностью гипофиза, и его аномальный рост начался вскоре после рождения. Он присоединился к португальскому цирку. Скончался в возрасте 45 лет после падения в собственном доме.

Мохаммад Алам Чанна

Годы жизни: 1953-1998

Страна рождения: Пакистан

Рост: 231,7 см

Титул самого высокого человека: 1990-1998

Мохаммад Алам Чанна / Фото: Getty Images

Хотя сначала сообщалось, что его рост составляет 251 см, позже выяснилось, что его рост идентичен росту Сэнди Аллен, самой высокой женщины в мире, и они разделили титул самого высокого человека.

Дата его рождения неизвестна, поэтому ему было либо 44, либо 45 лет, когда он умер. Он страдал почечной недостаточностью и высоким кровяным давлением, и правительство решило отправить его в США и оплатить его лечение, но, к сожалению, оно оказалось безуспешным.

Сэнди Аллен

Годы жизни: 1955-2008

Страна рождения: США

Рост: 231,7 см

Титул самого высокого человека: 1990-1998

Рост второй и последней женщины в этом списке, Сэнди, был вызван опухолью гипофиза, приведшей к неконтролируемому выделению гормона роста.

В 1977 году ей сделали операцию, чтобы остановить рост, и без нее она продолжала бы расти. Сэнди снималась в фильмах и телешоу, о ней даже написали песню – "Hello Sandy Allen" группы Split Enz.

Позже она передвигалась в колесном кресле, после того как ее ноги и спина больше не могли поддерживать ее высокий рост.

Сэнди умерла в возрасте 53 лет после борьбы с инфекцией крови, диабетом 2 типа, проблемами с дыханием и почечной недостаточностью.

Радхуан Чарбиб

Родился: в 1968 году

Страна рождения: Тунис

Рост: 235,9 см

Титул самого высокого человека: 1998-2005

Радхуан Чарбиб / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Радхуан оставался самым высоким человеком в мире, он в большинстве своем оставался без внимания общественности.

Сишунь Бао

Родился: в 1951 году

Страна рождения: Китай

Рост: 236,1 см

Титул самого высокого человека: 2005-2009

Сишунь Бао / Фото: Guinness World Records

Сишунь, когда-то прославившийся тем, что использовал свои очень длинные руки, чтобы спасти жизнь двух попавших в беду дельфинов, говорит, что к 16 годам он был нормального роста.

Считается, что он самый высокий человек, живший без медицинских заболеваний, повлиявших на его рост.

Султан Косен

Родился: в 1982 году

Страна рождения: Турция

Рост: 251 см

Титул самого высокого человека: с 2009 года до сих пор

Султан Косен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Султан удерживает рекорд уже 15 лет. Рост рекордсмена составил 246,5 см, когда его впервые измерили в GWR. Его текущий рост – 251 см – зафиксирован с 2011 года.

Напомним, недавно самая высокая женщина планеты впервые встретилась с самой низкой. Они порадовали забавными фото.

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