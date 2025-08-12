Путешествие / © www.freepik.com/free-photo

Европейский город Дубровник признан самым спокойным и безопасным для туристов по итогам нового рейтинга, опубликованного туроператором Riviera Travel. Анализ базировался на текущем уровне преступности и их динамике за последние пять лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Дубровник, известный своей средневековой архитектурой и статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил самый низкий показатель преступности — 8,76 балла, что характеризует город как очень безопасный. Кроме того, рост преступности за пять лет оставался на низком уровне — 35,38 балла.

На втором месте в рейтинге безопасности оказался Таллин — столица Эстонии, которая также является объектом ЮНЕСКО и славится своим колоритным Старым городом и безопасностью для туристов. Третье место заняла Варшава с показателями умеренного роста преступности, но всеобщим очень низким уровнем правонарушений.

Прага и Краков расположились на четвертом и пятом местах соответственно. Эти города также известны своей богатой историей, архитектурными достопримечательностями и относительно безопасной средой для туристов. Амстердам, Мюнхен, Рейкьявик, Цюрих и Будапешт вошли в десятку лучших городов по уровню безопасности.

Эксперты отмечают, что безопасность места назначения — один из ключевых факторов при планировании поездки. Этот рейтинг поможет туристам сделать осознанный выбор и отдохнуть без риска для здоровья и комфорта.

