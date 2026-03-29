Самый большой букет в мире: фото и детали

В городе Ахмедабад, Индия, установили новый мировой рекорд, создав гигантский цветочный букет, который невозможно поднять руками.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Инсталляцию подготовила Муниципальная корпорация Ахмедабада, и 7 января в 2025 году она официально вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой букет в мире.

Композиция под названием Unity Blossom содержала 11700 живых хризантем и стала центральной частью ежегодной цветочной выставки.

Этот масштабный арт-объект достиг огромных размеров — более 10 метров в высоту и ширину, что сделало его настоящим символом праздника.

Самый большой букет в мире / © Guinness World Records

Цветочная выставка, которая устраивается с 2013 года на набережной реки Сабарматы, давно превратилась из локального события в популярную туристическую достопримечательность.

Каждый год здесь создаются масштабные инсталляции и скульптуры из цветов, сочетающие искусство, культуру и традиции.

Тема этого года — «Индия — сага» — была посвящена фольклору, религии и культурному наследию страны. Организаторы стремились через цветочные композиции показать развитие Индии, ее разнообразие и единство.

Событие вызвало огромный интерес: только за первые три дня выставку посетили более 158 тысяч человек. Из-за большого наплыва гостей фестиваль даже продлили на неделю.

Самый большой букет в мире / © Guinness World Records

Посетители остались в восторге от увиденного.

Местная жительница поделилась впечатлениями:

«Я приезжаю сюда каждый год, и с каждым годом становится все лучше и лучше. В прошлом году тема была другой, но религиозная тема, демонстрирующая разнообразие культур и единство в разнообразии, была очень хорошей… Просто удивительно».

Сегодня эта выставка считается настоящим праздником для любителей цветов и одним из самых ярких зимних мероприятий в регионе.

