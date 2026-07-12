Самый большой бумажный самолет в мире успешно взлетел: видео рекордного полета

Реклама

Группа студентов-аэрокосмических инженеров из Италии установила новый мировой рекорд, создав самый большой бумажный самолет в мире.

Гигантская конструкция, изготовленная только из бумаги и клея, успешно совершила полет и официально попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Авторы проекта назвали свой самолет «Икар» – в честь героя древнегреческой мифологии.

Реклама

Модель имеет размах крыльев 20,04 метра и длиной более 7 метров. Несмотря на гигантские размеры, самолет был полностью изготовлен из бумаги и клея. Во время испытания он успешно пролетел вдоль ангара, что позволило официально зафиксировать новый мировой рекорд.

Идея проекта родилась у студентов Пизанского университета почти случайно. Во время подготовки к экзаменам они узнали о предыдущем рекорде — бумажном самолете с размахом крыльев 18,21 метра, который с 2013 года принадлежал Техническому институту Брауншвейга в Германии.

Сначала замысел казался шуткой, однако очень быстро перерос в масштабный инженерный проект. К работе присоединились 16 участников, среди которых были будущие инженеры и популярный итальянский техноблогер и звезда соцсетей Jakidale.

Команда провела многочисленные компьютерные моделирования в среде MATLAB, создала несколько прототипов и в течение нескольких месяцев усовершенствовала конструкцию.

Реклама

Самый большой бумажный самолет в мире / © Guinness World Records

Первый крупный прототип получил название «Прометей». Он помог определить слабые места конструкции и понять, какие изменения необходимо внести.

Следующей стала модель "Дедал" длиной около 8 метров, полностью изготовлена из бумаги и клея. Она тоже имела недостатки, однако дала команде бесценный опыт. После этого студенты создали еще одну, меньшую модель длиной около 4 метров, которая уже демонстрировала стабильный полет.

Только после этого они взялись за финальную версию – «Икара». Название выбрали неслучайно: в древнегреческой мифологии Икар был сыном Дедала, взлетевшего слишком близко к Солнцу. Несмотря на трагическую легенду, для студентов этот образ стал символом стремления к новым высотам.

Готовый самолет весил 28,5 кг, а его создание требовало недель кропотливой работы и многочисленных испытаний.

Реклама

Рекордный запуск состоялся во время мероприятия We Make Future в Болонье, организованного с участием Европейского института инноваций и технологий (EIT).

Чтобы официально получить титул, бумажный самолет должен был пролететь не менее 15 метров в присутствии судьи Книги рекордов Гиннеса Лоренцо Велтри.

Конструкцию подняли на высокую платформу с помощью лесов, после чего один из членов команды разогнался и запустил гигантский самолет в воздух.

На несколько секунд Икар завис в воздушных потоках, после чего плавно пролетел десятки метров через весь ангар и мягко приземлился на бетонный пол.

Реклама

По словам очевидцев, полет напоминал обычный бумажный самолетик, который дети запускают в школе, только увеличен в десятки раз.

"Все началось с нескольких бумажных самолетиков, которые мы составляли между лекциями", - отметила группа в своем заявлении. "Мы были студентами, убежденными в том, что при правильном подходе даже кусок бумаги может превратиться в настоящую инженерную разработку. Месяцы исследований, моделирования, ошибок и новых попыток — и в конце концов этот гигантский лист бумаги побил рекорд немцев, державшийся с 2013 года", — продолжили они, а затем с юмором добавили: "Итальянцы делают это лучше!".

После успешного полета судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Велтри официально подтвердил новый рекорд и вручил команде соответствующий сертификат.

"За большими достижениями всегда стоит много тяжелого труда, и это не было исключением", - сказал судья. "Эта уникальная команда, в состав которой вошли студенты-инженеры и эксперт в области технологий и создания контента, подарила нам один из тех моментов, которые мы все переживали после завершения чего-то точного и кропотливого — момент, когда ты отпускаешь свое произведение и смотришь, улетит ли он. Наблюдать, как Икар пролетел вдоль всего ангара, было действительно трогательно. Эти ребята заслужили свое место в Книге рекордов".

Реклама

Напомним, медики побили мировой рекорд по количеству поцелуев.

Новости партнеров