Самый большой пассажирский самолет в мире кардинально изменится: фото салона будущего

Airbus A380 / © AFP

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Дальние авиаперелеты уже в ближайшие годы могут стать совсем другими.

Компания Airbus представила концепцию обновленного интерьера для самого большого в мире пассажирского самолета A380, обещающего превратить обычный полет в комфортное пространство для отдыха, работы, сна и даже занятий спортом.

Недавно Airbus опубликовала концептуальное видео, демонстрирующее, какими могут стать авиапутешествия к 2030 году. Презентация вызвала живой интерес среди пользователей Сети, ведь многие предложенные решения больше напоминают декорации фантастических фильмов, чем салон современного самолета.

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Новый дизайн получил название AIRSPACE. Он предполагает полностью переосмысленный интерьер с более просторными рядами кресел, современной системой освещения и интерактивными технологиями.

Обновленный интерьер Airbus A380 / © AIRBUS

Согласно концепции, пассажиры получат более широкие ряды с тремя креслами, а потолок салона будет оборудован большими дисплеями. На них будет отображаться маршрут полета в режиме реального времени, а также анимированные изображения неба и облаков, что создаст атмосферу более комфортного путешествия.

Особое внимание разработчики уделили иллюминаторам. Они станут интерактивными: будут показывать сколько времени осталось до завершения полета, а по желанию пассажиров смогут даже транслировать фильмы.

Обновленный интерьер Airbus A380 / © AIRBUS

Одной из интереснейших особенностей нового салона станут кресла, которые можно будет возвращать друг к другу. Таким образом, пассажиры смогут создать собственное пространство для общения или совместного отдыха.

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После поворота сидений интерактивное окно будет преобразовываться в широкоформатный дисплей. Он будет поддерживать синхронизацию с облачным хранилищем пользователя, что позволит открывать документы, просматривать фильмы, запускать игры или работать с файлами практически без дополнительных настроек.

Каждое место также получит свой мультимедийный центр с персональным искусственным интеллектом. ИИ-помощник сможет рекомендовать оптимальные настройки комфорта, а также помогать заказывать еду и напитки непосредственно к креслу одним нажатием.

Обновленный интерьер Airbus A380 / © AIRBUS

Airbus планирует значительно расширить возможности отдыха во время длительных рейсов. Пассажирам предложат специальные капсулы для сна, которые должны сделать перелеты более комфортными и помочь уменьшить проявления джетлага после приземления.

Впрочем, наиболее необычной частью концепции стало полноценное тренировочное пространство. В презентационном ролике показано, как пассажиры выполняют приседания и другие силовые упражнения прямо во время полета.

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Когда в салоне наступит ночной режим, дисплеи на потолке и спинках кресел будут автоматически менять оформление, демонстрируя космические пейзажи. По задумке дизайнеров, такая атмосфера должна способствовать более быстрому засыпанию и более качественному отдыху.

Обновленный интерьер Airbus A380 / © AIRBUS

Еще одной особенностью станет полноценный бар. Пассажиры смогут в любое время покинуть свои места, чтобы заказать напитки и провести время в специальной лаунж-зоне.

Все эти решения создавались совместно с экспертами из разных областей. Их задачей было найти технологии, которые совершат авиапутешествие не просто способом добраться до пункта назначения, а отдельным приятным опытом.

Обновленный интерьер Airbus A380 / © AIRBUS

Концепцию планируют реализовать до 2030 года именно для самолетов Airbus A380 – крупнейших пассажирских авиалайнеров в мире. Двухпалубный самолет обычно перевозит от 500 до 600 пассажиров, хотя его максимальная емкость может достигать 853 человек. Именно поэтому новый интерьер должен стать одним из самых масштабных обновлений в истории гражданской авиации.

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