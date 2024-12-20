Самый большой слиток золота в истории побил 20-летний рекорд: его вес и фото

Дубай, ОАЭ, который называют "городом золота", "драгоценностью пустыни" и "жемчужиной Ближнего Востока", в очередной раз доказал, что эти прозвища были даны ему не просто так. Его последнее ошеломляющее достижение – самый большой слиток золота.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Слиток золота, сделанный компанией Emirates Minting Factory LLC, весит 300,12 кг, что в 20 раз превосходит вес среднего золотого слитка.

Будучи ведущим предприятием в регионе в области производства драгоценных металлов, компания задалась целью почтить Дубай и продемонстрировать свою благодарность за всю поддержку, которую они получили на этом пути.

Этот блестящий рекорд продержался почти 20 лет, прежде чем был побит дубайской компанией — на 50 кг. До этого с июня 2005 года рекорд принадлежал Mitsubishi Materials Corporation.

Еще более ошеломляющим, чем огромный золотой слиток, является тот факт, что он имеет чистоту 999,9, что превосходит мировые стандарты.

Самый большой слиток золота в истории / Фото: Guinness World Records

"ОАЭ сыграли огромную роль в формировании мирового рынка драгоценных металлов, и этот рекорд – наш способ выразить благодарность за поддержку страны. Самый большой золотой слиток в мире – это не просто рекорд, это подарок ОАЭ", — заявил глава Эмиратского монетного двора Эсса Аль-Фаласи.

Самый большой слиток золота в истории / Фото: Guinness World Records

Другие золотые рекорды:

Самая большая скульптура из цельного золота: высотой 3 метра и весом 5,5 тонны золота, Золотой Будда, официальное название которого Пхра Пхуттха Маха Суван Патимакон, является самой большой в мире скульптурой из цельного золота. Самое большое золотое кольцо: в 2016 году компания Mokingran Jewelry Group Co., Ltd (Китай) создала рекордное золотое кольцо весом 82,2 кг. Его диаметр составляет 79,28 см. Самая большая золотая ванна: самую большую в мире золотую ванну весом 154,2 кг создала компания Huis Ten Bosch Co. (Япония) в 2019 году. На создание блестящей ванны ушло восемь месяцев и 4 миллиона расчетных ударов молотком. Стоимость ванны – колоссальные 800 млн японских иен (более 215 млн гривен). Первый банкомат, выдающий золотые слитки: никого не удивит, что ОАЭ снова оказались в этом списке. В этот раз это столица ОАЭ – Абу-Даби. Немецкая компания Ex Oriente Lux AG запустила автомат по выдаче золота в 2010 году в отеле Emirates Palace Hotel. Он выдавал 24-каратные золотые слитки весом 1, 5 и 10 граммов.

Напомним, недавно самая низкая женщина в мире в свой день рождения побила новый рекорд. В 31 год Джиоти Амге получила еще один титул.

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