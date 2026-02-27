- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 665
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый большой торговый центр мира имеет 16 этажей и 700 магазинов: где он расположен
Южнокорейский Shinsegae Centum City с площадью почти 294 тысяч квадратных метров официально признан самым большим торговым центром в мире.
Торговый комплекс Shinsegae Centum City в Южной Корее официально признан самым крупным торговым центром в мире. Его общая площадь составляет 293,9 тысяч квадратных метров.
Об этом пишет Oddity Central.
Центр расположен в городе Пусан. В 2009 году он обошел по размерам универмаг Macy's и удерживает мировой рекорд.
Shinsegae Centum City насчитывает 16 этажей и около 700 магазинов. Однако это не только торговое пространство. Комплекс также содержит:
художественные галереи
каток
поле для гольфа с 60 площадками для отработки ударов
несколько кинотеатров
традиционную корейскую джимджилбанг (баню с отдельными зонами для мужчин и женщин)
офисную башню
общественный парк с тематикой динозавров и пиратов
Из-за своих масштабов центр настолько большой, что для полного обзора может потребоваться несколько дней.
Shinsegae Centum City также отметился финансовыми показателями. Это единственный магазин в Южной Корее, который два года подряд достигал объема продаж в 2 триллиона вон (примерно 1,38 миллиарда долларов США).
Несмотря на появление новых масштабных торговых проектов в разных странах, ни один из них не превзошел пусанский комплекс по официально зафиксированной площади.
Напомним, самый быстрый лифт в мире разгоняется до 72 км/ч и преодолевает 95 этажей за 43 секунды.