Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
665
Время на прочтение
1 мин

Самый большой торговый центр мира имеет 16 этажей и 700 магазинов: где он расположен

Южнокорейский Shinsegae Centum City с площадью почти 294 тысяч квадратных метров официально признан самым большим торговым центром в мире.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Shinsegae Centum City

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Торговый комплекс Shinsegae Centum City в Южной Корее официально признан самым крупным торговым центром в мире. Его общая площадь составляет 293,9 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет Oddity Central.

Центр расположен в городе Пусан. В 2009 году он обошел по размерам универмаг Macy's и удерживает мировой рекорд.

Shinsegae Centum City насчитывает 16 этажей и около 700 магазинов. Однако это не только торговое пространство. Комплекс также содержит:

  • художественные галереи

  • каток

  • поле для гольфа с 60 площадками для отработки ударов

  • несколько кинотеатров

  • традиционную корейскую джимджилбанг (баню с отдельными зонами для мужчин и женщин)

  • офисную башню

  • общественный парк с тематикой динозавров и пиратов

Из-за своих масштабов центр настолько большой, что для полного обзора может потребоваться несколько дней.

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Shinsegae Centum City также отметился финансовыми показателями. Это единственный магазин в Южной Корее, который два года подряд достигал объема продаж в 2 триллиона вон (примерно 1,38 миллиарда долларов США).

Несмотря на появление новых масштабных торговых проектов в разных странах, ни один из них не превзошел пусанский комплекс по официально зафиксированной площади.

Напомним, самый быстрый лифт в мире разгоняется до 72 км/ч и преодолевает 95 этажей за 43 секунды.

