Самый большой торговый центр мира имеет 16 этажей и 700 магазинов: где он расположен

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Торговый комплекс Shinsegae Centum City в Южной Корее официально признан самым крупным торговым центром в мире. Его общая площадь составляет 293,9 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет Oddity Central.

Центр расположен в городе Пусан. В 2009 году он обошел по размерам универмаг Macy's и удерживает мировой рекорд.

Shinsegae Centum City насчитывает 16 этажей и около 700 магазинов. Однако это не только торговое пространство. Комплекс также содержит:

художественные галереи

каток

поле для гольфа с 60 площадками для отработки ударов

несколько кинотеатров

традиционную корейскую джимджилбанг (баню с отдельными зонами для мужчин и женщин)

офисную башню

общественный парк с тематикой динозавров и пиратов

Из-за своих масштабов центр настолько большой, что для полного обзора может потребоваться несколько дней.

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Shinsegae Centum City также отметился финансовыми показателями. Это единственный магазин в Южной Корее, который два года подряд достигал объема продаж в 2 триллиона вон (примерно 1,38 миллиарда долларов США).

Несмотря на появление новых масштабных торговых проектов в разных странах, ни один из них не превзошел пусанский комплекс по официально зафиксированной площади.

