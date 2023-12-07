Самый большой в мире частный самолет: фото ультрароскошного Боинга 747 со спальней и ванной

Там есть даже золотая лестница, которая приведет на самую большую верхнюю палубу в мире.

Самый большой в мире частный самолет получил название "Летающий особняк" и оснащен всем необходимым для стильного роскошного отдыха.

Об этом пишет The Sun.

Роскошный Боинг 747-8 может похвастаться несколькими просторными гостиной и столовой, а также несколькими спальнями, включая главную.

Самый большой в мире частный самолет / Фото: Cabinet Alberto Pinto

Этот будуар обеспечивает максимальную конфиденциальность, поскольку он расположен прямо под носом самолета и кабиной, вдали от громких двигателей и других спален. Посреди комнаты стоит большая кровать, отделанная качественными материалами для безупречного ночного сна. В ней также достаточно места для хранения вещей.

Самый большой в мире частный самолет / Фото: Cabinet Alberto Pinto

В спальнях также есть ванные комнаты с зеркалами, деревянной мебелью и золотой отделкой. Золотая лестница ведет из главной спальни в главную гостиную, заставленную книжными полками соответствующего цвета, произведениями искусства на стенах и плюшевыми диванами, где можно расслабиться во время далекого перелета.

Самый большой в мире частный самолет / Фото: Cabinet Alberto Pinto

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В отдельной гостиной есть три дивана, которые подходят для отдыха за играми или напитками после долгого дня полета премиум-класса.

Самый большой в мире частный самолет / Фото: Cabinet Alberto Pinto

Хотя самолет может похвастаться большим пространством, он не экономит на стиле. Всюду можно найти такие материалы, как экзотическое дерево, а весь самолет оснащен подсветкой с сенсорным экраном.

Боинг 747-8 впервые поднялся в воздух в ноябре в 2005 году. Огромный самолет с размахом крыльев 68 метров может вместить до 467 пассажиров одновременно, что более чем вдвое превышает емкость RyanAir.

Самый большой в мире частный самолет / Фото: Cabinet Alberto Pinto

Самолет обойдется в довольно круглую сумму. По данным simpleflying.com, самолет принадлежит магнату недвижимости Джозефу Лау, чей собственный капитал оценивается в более чем 10,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, блогер разбил самолет ради просмотров на YouTube. Стало известно, как его наказали.

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