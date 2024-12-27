Самый большой в мире двигатель внутреннего сгорания использует 250 тонн топлива в день – фото

Один только гигантский коленчатый вал весит 300 тонн, а каждый из 14 поршней – 5 тонн.

Разработанный для гигантских контейнеровозов, 14-цилиндровый двухтактный дизельный двигатель Wärtsilä-Sulzer RTA96-C с турбонаддувом является самым большим в мире двигателем внутреннего сгорания.

Об этом пишет Oddity Central.

Высотой тринадцать метров, длиной в двадцать шесть метров и весом 2 300 тонн, 14-цилиндровый Wärtsilä-Sulzer RTA96-C – это металлический монстр, достойный звания "наибольшего двигателя внутреннего сгорания из когда-либо созданных". Один только гигантский коленчатый вал весит 300 тонн, а каждый из 14 поршней – 5 тонн. За 102 об/мин он развивает мощность 108920 л.с. (80080 кВт) и сжигает около 250 тонн тяжелого мазута в сутки. Даже в самом эффективном режиме работы огромный Wärtsilä-Sulzer RTA96-C потребляет 1660 галлонов тяжелого мазута в час.

Финский производитель двигателей Wärtsilä решил построить самый большой в мире двигатель внутреннего сгорания, когда стало ясно, что его 12-цилиндрового двигателя RTA96C недостаточно для эффективной работы таких контейнеровозов, как Emma Maersk. Но вместо того, чтобы строить его с нуля, компания просто расширила диапазон мощности проверенного временем двигателя RTA96C до 80080 кВт, добавив несколько дополнительных поршней.

Самый большой в мире двигатель внутреннего сгорания

Простое добавление дополнительных поршней не было легким решением, поскольку компания должна была обеспечить эффективную и безопасную работу двигателя в новой конфигурации. Материал, из которого был изготовлен коленчатый вал, был улучшен, чтобы имел достаточно крутящего момента для 14 цилиндров, но инженеры также должны были проверить, имеет ли двигатель достаточную структурную прочность и жесткость, чтобы выдержать новую конфигурацию.

Самый большой в мире двигатель внутреннего сгорания

Первый 14-цилиндровый двухтактный дизельный двигатель Wärtsilä-Sulzer RTA96-C с турбонаддувом был изготовлен в 2006 году и в тот же год вступил в коммерческую эксплуатацию на борту Emma Maersk, крупнейшего в то время контейнеровоза в мире.

Создание столь большого и сложного двигателя является чрезвычайно сложным и ресурсоемким процессом, поэтому не удивительно, что стоимость двигателей RTA96-C превышает 25 миллионов долларов США.

Напомним, самый большой слиток золота в истории побил 20-летний рекорд. Он имеет чистоту 999,9, превосходящую мировые стандарты.

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