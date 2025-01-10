Самый большой в мире кинескопный телевизор: фото, цена и вес раритета, которые шокируют

Sony PVM-4300 – это надраритетный телевизор, получивший легендарный статус самого большого телевизора на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) из когда-либо проданных.

Как пишет Oddity Central, анонсированный в конце 1988 года по случаю празднования 20-летия бренда Trinitron компании Sony, PVM-4300 был невероятно дорогим, изготовленным по заказу устройством, о приобретении которого большинство людей могли только мечтать.

Он поступил в продажу в Японии по розничной цене 2 430 000 японских иен (около 17 500 долларов по курсу 1988 года) и имел передовую технологию, призванную уменьшить утомительное для глаз мерцание и улучшить четкость изображения на больших экранах, а также 108-сантиметровую лучевую трубку, самую большую из всех когда-либо созданных в мире.

Самый большой в мире ЭЛТ-телевизор был настолько тяжелым – 180 кг, что имел специальный корпус, который можно было поднять погрузчиком, а также ручки, прикрученные по бокам монитора для лучшего захвата. Согласно инструкции по монтажу от Sony, для безопасного поднятия телевизора потребовалось по меньшей мере шесть человек.

Телевизор Sony PVM-4300 / Фото: скриншот с видео

Когда в 1990 году ЭЛТ-телевизор Sony PVM-4300 наконец-то появился в Соединенных Штатах, он был не только самым большим в своем роде, но и, пожалуй, самым дорогим – 40 000 долларов США. Это была одна из главных причин, почему он не очень хорошо продавался, и почему в течение длительного периода времени PVM-4300 был чуть больше мифом. Не имея ни одного реального экземпляра и лишь несколько "реальных" фотографий, кроме винтажных рекламных материалов с момента его запуска, люди могли только представлять, как он выглядел на самом деле. А потом произошло чудо.

22 декабря в 2024 году авторитетный модификатор игровых консолей Shank шокировал мир, опубликовав на YouTube видео с Sony PVM-4300. С помощью группы друзей и коллег ему удалось разыскать одно из устройств, изображенных на двух реальных фотографиях, на втором этаже магазина в Осаке и отправить его в Соединенные Штаты, чтобы очистить и отремонтировать.

Телевизор Sony PVM-4300 / Фото: скриншот с видео

Неизвестно, сколько телевизоров Sony PVM-4300 было выпущено, но, судя по чрезвычайной редкости, PVM-4300 Shank может быть единственным в мире.

Напомним, самый большой в мире двигатель внутреннего сгорания использует 250 тонн топлива в день. Один только гигантский коленчатый вал весит 300 тонн, а каждый из 14 поршней – 5 тонн.

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