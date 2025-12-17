Самый большой в мире самолет по размаху крыльев превосходит футбольное поле — видео

Реклама

Stratolaunch ROC — уникальный двухфюзеляжный самолет, удерживающий рекорд наибольшего размаха крыльев среди всех поднимавшихся в небо воздушных судов.

Об этом пишет Oddity Central.

Его крылья достигают 117 метров, что делает самолет значительно шире стандартного футбольного поля длиной около 90 м.

Самолет, также известный как Stratolaunch Model 351 и прозванный ROC в честь мифической гигантской птицы, способной переносить слонов, является настоящим инженерным прорывом. Первоначально его создавали для запуска ракет в космос с воздуха (Air Launch to Orbit), однако после смерти соучредителя Microsoft Пола Аллена проект переориентировали на испытания гиперзвуковых аппаратов с воздушного старта.

Stratolaunch ROC имеет вид двух соединенных между собой самолетов. Длина каждого фюзеляжа составляет 73 метра. Воздушное судно опирается на 28 колес шасси: 12 колес основной стойки и два носовых колеса на каждом фюзеляже. Общий размах крыльев в 117 метров делает его шире американского футбольного поля длиной 91 метр.

Кабина пилота, второго пилота и бортинженера расположена в правом фюзеляже, тогда как левый фюзеляж полностью беспилотный и содержит ключевые системы управления полетом. Самолет оснащен шестью турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney PW4056, каждый из которых обеспечивает тягу более 252 кН.

Для взлета Stratolaunch ROC необходима взлетно-посадочная полоса протяженностью около 3,7 км. Он способен перевозить груз массой до 250 тонн — это примерно на 10% больше собственного веса самолета, который составляет 227 тонн.

Проект представили в 2011 году, а первый полет Stratolaunch ROC совершил в 2019-м. С этого момента самолет выполнил 24 полета, подтвердив свой статус самого большого самолета в мире по размаху крыльев.

