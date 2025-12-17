ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Stratolaunch ROC

Stratolaunch ROC

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
259
Время на прочтение
2 мин
Stratolaunch ROC

Самый большой в мире самолет по размаху крыльев превосходит футбольное поле — видео

Уникальное двухфюзеляжное воздушное судно создавали для запуска ракет, а ныне используют для гиперзвуковых испытаний.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Stratolaunch ROC — уникальный двухфюзеляжный самолет, удерживающий рекорд наибольшего размаха крыльев среди всех поднимавшихся в небо воздушных судов.

Об этом пишет Oddity Central.

Его крылья достигают 117 метров, что делает самолет значительно шире стандартного футбольного поля длиной около 90 м.

Самолет, также известный как Stratolaunch Model 351 и прозванный ROC в честь мифической гигантской птицы, способной переносить слонов, является настоящим инженерным прорывом. Первоначально его создавали для запуска ракет в космос с воздуха (Air Launch to Orbit), однако после смерти соучредителя Microsoft Пола Аллена проект переориентировали на испытания гиперзвуковых аппаратов с воздушного старта.

Stratolaunch ROC имеет вид двух соединенных между собой самолетов. Длина каждого фюзеляжа составляет 73 метра. Воздушное судно опирается на 28 колес шасси: 12 колес основной стойки и два носовых колеса на каждом фюзеляже. Общий размах крыльев в 117 метров делает его шире американского футбольного поля длиной 91 метр.

Кабина пилота, второго пилота и бортинженера расположена в правом фюзеляже, тогда как левый фюзеляж полностью беспилотный и содержит ключевые системы управления полетом. Самолет оснащен шестью турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney PW4056, каждый из которых обеспечивает тягу более 252 кН.

Для взлета Stratolaunch ROC необходима взлетно-посадочная полоса протяженностью около 3,7 км. Он способен перевозить груз массой до 250 тонн — это примерно на 10% больше собственного веса самолета, который составляет 227 тонн.

Проект представили в 2011 году, а первый полет Stratolaunch ROC совершил в 2019-м. С этого момента самолет выполнил 24 полета, подтвердив свой статус самого большого самолета в мире по размаху крыльев.

Напомним, неожиданная находка на борту самолета заставила отменить рейс.

Дата публикации
Количество просмотров
259
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie