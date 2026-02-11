Самый быстрый лифт в мире разгоняется до 72 км/ч и преодолевает 95 этажей за 43 секунды

Лифт

В небоскребе Guangzhou CTF Financial Centre в Гуанчжоу, Китай, установлен самый быстрый лифт в мире, который способен развивать скорость до 1200 метров в минуту — примерно 72 км/ч.

Об этом пишет Oddity Central.

Финансовый центр CTF открылся в 2016 году и стал самым высоким зданием города. Его высота достигает 530 метров, а само здание имеет 111 этажей над землей и пять подземных уровней. Однако наибольшее внимание привлекли не масштабы здания, а два сверхскоростных лифта компании Hitachi, которые доставляют пассажиров с первого этажа на 95-й всего за 43 секунды.

Всего в небоскребе установлено 95 лифтов, среди которых двухэтажные кабины, скоростные и стандартные модели. Однако именно два экспресс-лифта получили титул самых «быстрых в мире» и стали технологической визитной карточкой здания.

Максимальная скорость этих лифтов составляет 1200 м/мин, что превысило предыдущий рекорд, установленный лифтом Toshiba в башне Taipei 101, который разгонялся до 61 км/ч.

Как создали самый быстрый лифт в мире

Инженерам Hitachi пришлось решить сложную задачу: соединить экстремальную скорость с безопасностью и комфортом пассажиров. Для этого в лифтах использовали тонкие синхронные двигатели с постоянными магнитами и компактные тяговые механизмы, уменьшающие вес подъемной системы.

Кабины лифтов имеют аэродинамическую форму, что снижает сопротивление воздуха при движении на большой скорости.

Особое внимание инженеры уделили системам безопасности. Лифты оснащены специальными тормозными колодками, способными выдерживать температуру до 300 °C, возникающую во время экстренного торможения.

Кроме того, система активных направляющих роликов отслеживает даже минимальные вибрации рельсов и компенсирует колебания, стабилизируя движение кабины.

Еще одна проблема сверхбыстрых лифтов — резкое изменение давления воздуха, которое может вызвать дискомфорт в ушах пассажиров. В лифтах Guangzhou CTF Financial Centre эта проблема была решена благодаря герметичным кабинам и автоматизированной системе регулирования давления, которая помогает адаптироваться к изменению высоты в течение 43-секундной поездки.

