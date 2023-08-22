"Самый дешевый дом в мире" выставлен на продажу всего за доллар: как он выглядит (фото)

В Мичигане, США, дом стал вирусным после того, как был выставлен на продажу всего-навсего за доллар.

Об этом пишет Insider.

Недвижимость с двумя спальнями в городе Понтиак была выставлена агентом по листингу Крисом Хьюбелом, который говорит, что это место привлекло большое внимание благодаря своей низкой цене.

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

"Что касается ответа, у меня были сотни телефонных звонков, сотни сообщений, сотни электронных писем", — сказал мужчина, добавив, что его телефон "не прекращал звонить".

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Здание 1956 года площадью 67 м² было куплено нынешним владельцем за 32 400 долларов в 2004 году. С тех пор оно в основном сдавалось арендаторам.

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Владельцы пыталась продать дом в 2011 году за 10 000 долларов, но безуспешно.

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

В последние годы недвижимость пуста, а нынешний владелец решил не сдавать ее в аренду, и за это время здание сильно пришло в упадок. Сейчас там есть несколько шкафов и старая сантехника, на многих поверхностях краска облупилась, а повсюду толстый слой грязи и пыли.

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Собственность потребует серьезной реконструкции, чтобы сделать ее пригодной для жилья, но Хьюбел сказал, что это стоит затраченных усилий, и считает, что инвесторы могут даже получить прибыль от этой собственности.

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

"Для тех, кто выполняет работу самостоятельно, я бы сказал, что вы, вероятно, могли бы сделать это примерно за 25 000 долларов. Это может звучать как кража, но прежде чем вы вытащите свой кошелек, имейте в виду, что дом вряд ли будет продано за столь низкую цену. У меня было много людей, которые просто думали, что на самом деле намерены купить его за доллар, и тогда любой инвестор, очевидно, понимает, что вся идея заключается в том, что мы принимаем предложения по нему и выбираем самое высокое предложение", — сказал Хьюбел. "У меня была идея продать дом за доллар в течение нескольких лет, и действительно у вас должна быть связь с клиентом, чтобы он доверил вам сделать что-то подобное".

Дом за 1 доллар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Агент ожидает, что дом будет продан примерно за 40-50 тысяч долларов.

Напомним, женщина продала дом, чтобы уменьшить бюст восьмого размера. Она показала фото до и после пластической операции.

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