Самый длинный год в истории: как однажды он растянулся на 445 дней

Календарь / © Unsplash

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Иногда год проходит мгновенно, а иногда кажется — тянется вечность. Особенно это ощутимо в високосные годы, когда календарь подбрасывает нам еще один день. Но однажды человечество пережило нечто значительно более экстраординарное — год, который длился 445 дней. Такой невероятной продолжительностью отличился 46-й год до нашей эры, войдя в историю как annus confusionis, то есть «год путаницы».

Об этом пишет t4.

Чтобы понять, как это произошло, нужно вернуться во времена, когда календарь был далеко не таким, каким мы его знаем сегодня.

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С годами такое несоответствие только росло. Например, около 200 года до нашей эры почти полное солнечное затмение, состоявшееся 14 марта, было зафиксировано в календаре как 11 июля. Чтобы компенсировать разрыв, иногда к календарю добавляли особый месяц — Мерцедоний. Но и эта система имела свои недостатки: право вносить изменения в календарь принадлежало Pontifex Maximus и коллегии понтификов, которые иногда манипулировали временами ради политической выгоды — продлевая или сокращая сроки правления.

Положить конец хаосу решил Юлий Цезарь. В 45 году до н.э. он инициировал реформу, которую назвали «юлианский календарь». Нововведения заключались в добавлении одного или двух дней до конца коротких месяцев (кроме февраля), чтобы общее количество дней в году приблизилось к привычным 365.

Но до того, как новый календарь окончательно заработал, существовала еще одна проблема — год все еще не полностью соответствовал временам года. Так в 46 году до н.э. и появился самый длинный год в истории человечества.

Чтобы выровнять календарь с фактическими временами года, Цезарь приказал добавить к привычному году еще несколько «вставных» месяцев между ноябрем и декабрем. В результате год растянулся на 445 дней. Именно это и стало решающим шагом к упорядочению учета времени, благодаря которому Рим получил более точный календарь, который с незначительными переменами дожил до наших дней.

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