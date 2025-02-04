Самый длинный и глубокий в мире подводный тоннель обойдется в $1,9 миллиарда: где его построят (фото)

Норвегия раскрыла свои планы по строительству нового подводного мегатоннеля. Этой стране уже принадлежит рекорд самого длинного тоннеля в мире – тоннель Лердал, который простирается более чем на 24 км. Тоннель строился пять лет и соединяет муниципалитеты Лердал и Аурланд. Проход настолько длинный, что людям, которые его проектировали, пришлось придумать меры против клаустрофобии, чтобы предотвратить панику во время путешествия.

Но Лердальский тоннель вскоре будет омрачен следующим проектом Норвегии – подводным мегатоннелем протяженностью более 25 км, строительство которого будет стоить более 1,9 миллиарда долларов, сообщает The Independent.

Тоннель будет не только самым длинным в мире, но и самым глубоким, поскольку его максимальная глубина будет достигать 396 м.

Проект известен под названием Rogfast и соединит районы Рандаберга и Бокна между собой.

В Норвегии построят самый длинный и глубокий тоннель / Фото: Norwegian Public Roads Administration/Norconsult

В настоящее время страна в значительной степени полагается на свою прибрежную автомагистраль E39, пролегающую от Тронхейма на крайнем севере до Кристиансанда на юге. Путешествие между двумя городами занимает 21 час, но Rogfast сократит это время на 11 часов.

Говорят, что понадобится всего около 35 минут, чтобы добраться от одного конца тоннеля до другого. Как сообщается, его использование обойдется водителям в 37 долларов.

В Норвегии построят самый длинный и глубокий тоннель / Фото: Norwegian Public Roads Administration/Norconsult

Нынешний маршрут прерывается семью паромными переправами, которые часто задерживаются из-за плохой погоды.

Говоря о планах Норвегии, Оддвар Каармо, руководитель проекта Rogfast, сказал: "Порт Мортавика достаточно открыт, и зимой паромы иногда вынуждены перенаправляться в другой порт. После завершения строительства тоннеля нам не придется полагаться на хорошую погоду, чтобы удерживать дороги открытыми. Приблизительно через полгода после последнего бурения и взрыва мы должны сдать проект, поэтому нам придется выполнять много работы одновременно. Это больше о логистике, чем о прокладке тоннеля".

Ожидается, что строительство будет завершено в 2033 году.

Напомним, самый длинный в мире подвесной мост соединяет Европу с Азией. Мост простирается между двумя континентами, а проезд по ним занимает считанные минуты.

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