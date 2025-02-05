Самый длинный в мире автомобиль имеет 26 колес, бассейн и вертолетную площадку – фото

Самый длинный в мире автомобиль имеет длину более 30 метров.

Построенный из шести лимузинов Cadillac El Dorado 1976 года выпуска, The American Dream имеет достаточное внутреннее пространство, чтобы вместить до 75 человек, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Первоначально построенная в 1986 году известным коллекционером и кастомайзером Джеем Орбегом, "Американская мечта" имела длину "всего" 18,28 метра и пару двигателей V8, один спереди, а другой сзади. Позже Орберг сделал длиннее свой уникальный автомобиль до колоссальных 30,5 метра в длину.

Книга Гиннеса признала "Американскую мечту" самым длинным автомобилем в мире в 1986 году. Гигантский лимузин появился на обложках нескольких журналов, в телевизионных шоу и даже в фильмах, но за его стремительным взлетом к славе последовало резкое падение популярности. В конце концов он десятилетиями стоял брошенным на складе в Нью-Джерси, пока пара автолюбителей не купила его и не восстановила его былую славу.

Сегодня "Американская мечта" вернулась к своему гламурному виду, с 26 новыми колесами, свежим слоем белой краски и несколькими дополнительными сантиметрами, приложенными к ее и без того ошеломляющей длине, благодаря усилиям Майкла Дезера и Майкла Мэннинга, нашедших ее в Интернете. Они инвестировали немалые средства, но результат того стоил.

"Впервые я нашел машину на выставке кузовов в Нью-Джерси, и это был мусор. Она была покрыта граффити, окна были разбиты, шины спущены, но я все равно влюбился в нее. Я сказал: "Я куплю эту машину, привезу ее обратно и отреставрирую", — рассказал Майкл.

Самый длинный в мире автомобиль / Фото: Guinness World Records

С длиной 30,54 метра The American Dream является самым длинным автомобилем в мире, но его невероятная длина – лишь одна из многих вещей, делающих его особенным. В этом сверхдлинном лимузине есть большая водяная кровать, бассейн с трамплином, джакузи и ванна, поле для мини-гольфа и даже функциональная вертолетная площадка для небольшого вертолета. Мэннинг говорит, что в нем достаточно места для комфортного размещения до 75 взрослых пассажиров.

Самый длинный в мире автомобиль / Фото: Guinness World Records

Хотя самый длинный в мире автомобиль технически функционален, ездить на нем можно только по прямым дорогам. На большинстве дорог безопасно развернуть 30-метровую машину невозможно, поэтому на "Американской мечте" не слишком часто ездят. Это выставочный автомобиль, и вы можете полюбоваться им вблизи в автомузее Dezerland Park Orlando в Орландо, штат Флорида, США.

Напомним, инженер превратил старый мотоцикл в самый быстрый в мире пенни-фартинг. Изобретателю понадобилось сотни часов для превращения 20-летнего мотоцикла.

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