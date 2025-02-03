Самый длинный в мире подвесной мост соединяет Европу с Азией: где он построен (фото)

Мосты значительно облегчают транспортное сообщение, уменьшают время в пути и способствуют экономическому развитию регионов. Определить точное количество мостов в мире сложно из-за их большого количества и разнообразия. Впрочем, точно можно сказать, что их существует сотни тысяч разных типов и размеров от небольших пешеходных переходов до огромных инженерных сооружений. Так, самым высоким мостом в мире является Бэйпаньцзян, возвышающийся на 565 метров над долиной реки Бэйпан, Китай. Самый же длинный подвесной мост соединяет Европу с Азией и сокращает время в пути на колоссальные 93 процента.

Как пишет Unilad, турецкие чиновники построили самый длинный в мире подвесной мост Чанаккале 1915, который тянется от северо-запада Турции через пролив Дарданеллы – водный пролив, соединяющий Эгейское море и Мраморное море. Мост соединяет город Гелиболу в европейской части Турции с городом Лапсеки, расположенным в азиатском регионе страны.

Это означает, что он соединяет два континента с помощью асфальта и отменяет необходимость 90-минутной переправы на другую сторону. Теперь туристы, путешественники и пассажиры могут добраться до другого берега всего за шесть минут.

Несмотря на ссылку на 1915 год, строительство моста началось в 2017 году и было открыто для посетителей в марте в 2022-м.

Мост Чанаккале 1915 / Фото: Getty Images

Турецкие власти использовали исторически важную дату в названии моста, чтобы почтить важную победу Османской империи в Первой мировой войне, которая повлекла за собой цепь событий, в конце концов приведших к провозглашению Турецкой Республики в 1923 году.

И это не единственный намек на историю Турции в мосту, поскольку его 2023-метровый участок отдает дань уважения 2023 году, когда страна праздновала столетие основания Турецкой Республики.

Даже высота моста имеет определенный смысл: 318 метров символизирует дату 18 марта, когда Турция чтит память солдат, погибших под Галлиполи.

Как бы то ни было, подвесной мост простирается на 2023 метра, что означает, что он на 32 метра превосходит знаменитый японский мост Акаши Кайкё, построенный в 1998 году.

Турецкий мост также стоил недешево – 2,7 миллиарда долларов.

Мост Чанаккале 1915 / Фото: Getty Images

Если вы когда-нибудь задумывались, почему нет мостов в других ключевых точках на Земле, то специалисты обращали внимание на этот вопрос. К примеру, они отвечали, почему нет моста через Амазонку протяженностью 6 400 км. В разговоре с Live Science Вальтер Кауфманн, заведующий кафедрой строительной инженерии Швейцарской высшей технической школы Цюриха, сказал, что объяснение простое: "Нет достаточно неотложной потребности в мосту через Амазонку". Несмотря на свою длину, многие районы, расположенные вблизи реки, малонаселенные. Как следствие, нет ни одной большой дороги, с которой мог бы соединиться мост.

Напомним, что известно о самом длинном в мире мегатуннеле, соединяющем два города Европы. На его строительство ушло 140 миллионов евро.

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