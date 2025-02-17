Самый длительный брак в мире: история любви и фото супругов

Говорят, что любовь неподвластна времени. Живое тому доказательство 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман, недавно ставшие самыми старыми молодоженами в мире, и бразильская пара Маноэль Анхелим Дино и Мария де Соуза Дино. Супруги, которым сейчас 105 и 101 год соответственно, прожили в браке невероятные 84 года и 77 дней, установив рекорд самого продолжительного брака для живой пары (разного пола).

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Времена были совсем другими, когда они обручились в 1940 году в часовне Боа Вентура в Сеаре, Бразилия. Первый программируемый электронный компьютер еще не был изобретен, а Бразилия даже не выиграла ни одного чемпионата мира по футболу.

Маноэль (1919 г.р.) и Мария (1923 г.р., девичья фамилия Алмейда де Соуза) впервые встретились в 1936 году, когда работали в сельском хозяйстве для своих семей. Маноэль отправился в регион Алмейда в районе Боа Виагем, чтобы собрать партию рападур (традиционных бразильских конфет), где и познакомился с Марией, но отношения между ними завязались лишь через несколько лет.

Маноэль и Мария Дино / Фото: LongeviQuest

В действительности их первая встреча ни к чему не привела, и только после случайной встречи около 1940 года Маноэль решил, что Мария – именно тот человек, с которым он хочет провести всю свою жизнь. Он сразу влюбился и был полон решимости не упустить такую возможность снова, поэтому заявил о своих чувствах к Марии и пригласил ее на свидание, на что она ответила "да".

Мама Марии сначала была против их отношений, поэтому Маноэлю пришлось завоевать доверие ее семьи, и вскоре они начали строить дом для будущего.

Получив согласие семьи, Маноэль и Мария поженились в 1940 году и начали строить совместную жизнь в возведенном им доме, работая бок о бок, выращивая табак для продажи. Это было нелегко, но они смогли вырастить 13 детей, которые впоследствии подарили им 55 внуков, 54 правнука, а теперь и 12 праправнуков.

Маноэль и Мария Дино / Фото: LongeviQuest

Сейчас оба долгожителя доживают свой век в мире и покое. Из-за своего возраста Маноэль в большинстве своем отдыхает днем, но вечером часто присоединяется к Марии в гостиной, чтобы послушать молитву по радио в 18:00, после которой транслируется месса по телевидению.

Маноэль Дино / Фото: LongeviQuest

По мнению Марии и ее семьи, секрет долгосрочного брака прост – любовь.

Мария Дино / Фото: LongeviQuest

Этот рекорд был подтвержден LongeviQuest в сотрудничестве с большой семьей пары. По состоянию на февраль 2025 года самый продолжительный брак в истории (разного пола) – это брак Дэвида Джейкоба Гиллера (род. 20 октября 1789 г., ум. 7 июля 1899 г.) и Сары Дэви Гиллер (род. 17 марта 1792 г., ум. 8 апреля 1898 г.), которые прожили в браке 88 лет 349 дней до смерти Сары.

Напомним, школьник не спал рекордные 264 часа. Чем закончился эксперимент и с какими последствиями он столкнулся.

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