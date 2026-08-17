Самый дорогой автомобиль США: редкий Shelby продали за рекордные $42,9 миллиона

Shelby Cobra Daytona / © goodingco.com

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Редкий Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 продали на аукционе за $42,9 млн. Автомобиль стал самой дорогой машиной американского производства, когда-либо проданной с молотка, а также самым дорогим автомобилем на аукционах 2026 года.

Об этом сообщает Gooding Christie's.

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Речь идет об одном из шести выпущенных Shelby Cobra Daytona. Предыдущий рекорд среди американских автомобилей принадлежал Duesenberg SSJ, который был продан за $22 млн.

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Shelby Cobra Daytona создал известный американский гонщик и конструктор Кэролл Шелби. Купе разрабатывалось специально для борьбы с Ferrari 250 GTO в чемпионате мира среди автомобилей класса GT.

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Спорткар массой около 1043 кг оснащен 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 385 л. и четырехступенчатой механической коробкой передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется примерно за четыре секунды, а его максимальная скорость достигает 318 км/ч.

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Проданный экземпляр с номером шасси CSX2300 стал третьим из шести изготовленных Cobra Daytona. Он имеет богатую гоночную историю: в 1965 году автомобиль занял второе место в своем классе на Гран-при Франции в Реймсе, а также третье место на скачках в Себринге, Дайтоне и Нюрбургринге.

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

В том же сезоне Shelby и Ford смогли опередить Ferrari и одержать победу в чемпионате мира.

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В 1966-1968 годах автомобиль участвовал в чемпионате Японии, где выиграл два этапа. По окончании гоночной карьеры он находился в частных коллекциях.

С 1975 по 1998 год автомобилем владел сам Кэролл Шелби. 2003 Shelby Cobra Daytona отреставрировали, после чего он неоднократно появлялся на престижных автомобильных выставках.

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