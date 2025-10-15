Самый дорогой бургер в мире: сколько стоит и где попробовать

Бургер / © Pexels

В ресторане Asador Aupa в Испании подают самый дорогой и эксклюзивный бургер в мире. Он стоит 11 000 долларов и его могут отведать только те, кого пригласит ресторан.

Об этом пишет Oddity Central.

На разработку этого эксклюзивного блюда шеф-повара ресторана баскской кухни, расположенного в городе Кабрера-дель-Мар, Каталония, потратили восемь лет исследований и экспериментов, а его точные ингредиенты остаются в тайне.

Все, что известно – это то, что цена бургера в 9 450 евро (11 000 долларов, 456 327 гривен) не связана с замысловатыми ингредиентами вроде съедобного золота, а с качественными ингредиентами, уникальным обеденным опытом и эксклюзивностью.

Asador Aupa основал Боско Хименес, более известный как BdeVikingo, испанский шеф-повар и гастрономический инфлюенсер, известный своей любовью к баскской кухне. Его концепция самого дорогого бургера в мире была простой – "роскошь не должна быть шумной, она должна быть недостижимой". Немногие могут позволить себе заплатить 11 000 долларов за бургер, но даже иметь неприличную сумму денег недостаточно. Чтобы отведать самый дорогой бургер в мире, нужно получить приглашение от заведения.

"Этот опыт – только по приглашению. Его нет в меню. Бронирование невозможно. К нему допускаются только прошедшие отбор", - говорится на сайте ресторана. "Если вы считаете, что должны быть в списке, вы можете подать запрос, и он будет рассмотрен".

Попробовать самый эксклюзивный бургер в мире приглашают только тех, кто отвечает всем требованиям, но вот в чем загвоздка: никто не знает, что это за требования. Однако, если вас выберут, вас пригласят в частную комнату ресторана, посадят за стол с несколькими другими счастливчиками и подадут деликатес, приготовленный из "трех лучших видов мяса в мире", "самого эксклюзивного сыра в Европе" и специального соуса, приготовленного с духом роскоши.

