Самый дорогой сыр в мире продан на аукционе: известна сумма (фото)

Испанский сыр с плесенью кабралес побил рекорд самого дорогого сыра за всю историю после того, как его продали на аукционе за 32 000 долларов на местном сырном фестивале.

Об этом пишет nypost.com.

Одно колесо весом 2,1 кг полутвердого острого молочного продукта, созревающего в горных пещерах Астурии на севере Испании, ушло с молотка за 30 000 евро (32 408,10 долларов США), установив новый мировой рекорд Гиннеса.

Это произошло после того, как он был назван лучшим кабралесом года на 51-м ежегодном конкурсе сыров в Лас-Аренасе, на котором он ежегодно продается с аукциона.

Сыр с ароматом умами был продан Ивану Суаресу, владельцу ресторана El Llagar de Colloto недалеко от Овьедо, который сказал, что "страсть к земле" и "работа сыроделов" вдохновили его поднять цену.

Самый дорогой сыр в мире / Фото: Newsflash

Он также купил предыдущий сыр, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, еще один сыр кабралес, проданный в 2019 году за 20 500 евро (22 129 долларов США).

Чрезмерная цена этого сыра частично объясняется изнурительным процессом его изготовления. Сначала производитель берет сырое коровье молоко или смесь коровьего, овечьего и козьего молока, а затем выдерживает его не менее четырех месяцев в горных пещерах региона Кабралес в национальном парке Пикос-де-Еуропа.

Сыр-победитель созревал в пещере высотой 1400 метров при температуре 7 градусов в течение "минимум восьми месяцев".

Самый дорогой сыр в мире / Фото: Newsflash

После выдержки молочный продукт в течение часа транспортируют вниз горой до ближайшей дороги, после чего продают по цене около 30–35 долларов за килограмм.

Фактически, этот синий цвет часто используется для украшения гигантских кусков говядины, таких как чизстейк Филадельфия.

Пока что неизвестно, планирует ли кто-нибудь использовать его, чтобы превзойти самый дорогой в мире бургер, который в 2021 году был продан в Нидерландах за 5964 доллара.

Напомним, в США девушка купила за 2 доллара ожерелье, которое оказалось утраченным произведением искусства. Стало известно, сколько оно стоит на самом деле.

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