Самый дорогой телефонный номер в мире: сколько стоил и цифры

Мобильный телефон / © unsplash.com

Реклама

Почти 20 лет назад анонимный покупатель выложил 10 миллионов катарских риалов (около 2,75 млн долларов США в то время) за телефонный номер 666-6666, проданный на благотворительном аукционе в столице Катара, Доха, 23 мая в 2006 году.

Этот рекорд вошел в Книгу рекордов Гиннеса, и за два десятилетия его никто не превзошел.

Почему номер стоил так дорого

Номер содержал повторяющиеся цифры, что делает его легко запоминающимся и престижным.

Реклама

Продажа проходила на благотворительном аукционе, а выручка пошла в пользу местной общины.

VIP-номера популярны среди коллекционеров и бизнесменов, потому что сочетают статус, удачу и культурные убеждения.

Символизм числа 666

В западной культуре 666 считается «числом дьявола» или «знаком зверя» из Книги Откровения. Историки связывают его с римским императором Нероном. Поп-культура также популяризировала его через ужастики и музыкальные альбомы, например, Iron Maiden «Number of the Beast» (1982).

Тем не менее, для покупателя номер был скорее предметом статуса, чем демоническим знаком.

Реклама

Сравнение с другим дорогим номером

8888-8888, проданный в Чэнду, Китай, в 2003 году, стоил 2,33 млн юаней (~280 723 долларов).

Число 8 в китайской культуре считается счастливым и символизирует процветание и успех. Чем больше повторяющихся восьмерок, тем больше символ богатства и удачи.

Продажа самого дорогого телефонного номера показывает, как цифры, культура и престиж могут влиять на рынок телекоммуникаций. VIP-номера становятся своеобразными цифровыми трофеями, похожими на индивидуальные автомобильные номера или драгоценные талисманы.

Напомним, найдена самая длинная дикая змея в мире.