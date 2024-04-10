Самый дорогой в мире комикс: в США продали редкий экземпляр о приключениях Супермена

Комикс о Супермене вернул себе звание самого дорогого в мире, когда был продан на аукционе в полтора раза дороже экземпляра о Человеке-пауке.

Первый выпуск комикса, который в 1938 году познакомил мир с Суперменом, приобрел на аукционе анонимный коллекционер за сумасшедшие деньги. Он заплатил за комикс рекордные 6 миллионов долларов.

Об этом пишет Associated Press.

Аукционный дом Heritage Auctions заявил, что первый выпуск о приключениях Супермена стал самым дорогим комиксом в истории, проданным на аукционе.

Долгие годы Action Comics #1 считался самым дорогим комиксом в мире. Но два года назад это звание перешло в Amazing Fantasy #15. Экземпляр комикса из серии приключений Человека-паука был продан за 3,6 млн долларов.

По мнению организаторов аукциона, Action Comics #1 является "важнейшим комиксом из когда-либо опубликованных".

"Супермен, впервые появившийся в весеннем номере 1938 года, остается очень похожим на версию, которую до сих пор можно увидеть в комиксах и по телевизору сегодня", — заявили организаторы торгов.

Известно, что в настоящее время сохранилось всего 100 экземпляров первого выпуска Action Comics #1, хотя его тираж в издательстве National Allied Publications составил 200 000.

Аукцион комиксов Heritage Auctions длился четыре дня, в течение которых были проданы редкие комиксы об известных супергероях на сумму более 28 миллионов долларов.

Напомним, в США на аукцион выставили останки морского чудовища. Окаменелости пока не могут конкурировать по цене с произведениями искусства, но их стоимость постоянно растет.

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